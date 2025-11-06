Можно утверждать, что ракету запустили по территории Донецкого аэропорта, где происходит строительство пусковой площадки для запуска ударных дронов типа "Шахед".

Силы обороны Украины могли применить крылатые ракеты "Фламинго" для поражения объектов на территории бывшего Донецкого аэропорта, где россияне восстанавливают взлетно-посадочные полосы для запуска ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сообщил в эфире Радио NV.

В частности, он прокомментировал взрывы во временно оккупированном Донецке.

Эксперт отметил, что начиная с 2015 года, Донецк является огромным военным хабом, где находятся склады, вооружение, военные части и многое другое.

Видео дня

"Некоторое время Донецк не был под ударом украинской армии. Сейчас эти удары возобновились. Вот этот удар, очевидно, был ракетный. Можно предположить, что использовали Фламинго, о которых все говорят. И можно утверждать, что это было строительство новой пусковой площадки для "Гераней/Шахедов", которая в самом начале была таким образом полностью уничтожена", - отметил Жирохов.

Он добавил, что проще использовать украинские ракеты на системе ПВО в Донецке, потому что она не настолько мощная, как ПВО в Москве или в другом российском регионе.

"Я думаю, и имею такую определенную информацию, что это некий полигон для использования нашего новейшего ракетного оружия", - сообщил Жирохов.

Взрывы в Донецке - что известно

Как известно, 5 ноября вечером сообщалось о взрыве в Донецке. В социальных сетях распространялись видео. Журналист Денис Казанский утверждал, что произошел ракетный удар по большому складу боеприпасов.

Также летом сообщалось о ведении работ по восстановлению взлетно-посадочных полос в разрушенном россиянами Донецком аэропорту. Кроме того, распространялась информация об отдельных пусках российских ударных дронов с территории аэропорта в Донецке.

Вас также могут заинтересовать новости: