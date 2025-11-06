Силы обороны Украины могли применить крылатые ракеты "Фламинго" для поражения объектов на территории бывшего Донецкого аэропорта, где россияне восстанавливают взлетно-посадочные полосы для запуска ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сообщил в эфире Радио NV.
В частности, он прокомментировал взрывы во временно оккупированном Донецке.
Эксперт отметил, что начиная с 2015 года, Донецк является огромным военным хабом, где находятся склады, вооружение, военные части и многое другое.
"Некоторое время Донецк не был под ударом украинской армии. Сейчас эти удары возобновились. Вот этот удар, очевидно, был ракетный. Можно предположить, что использовали Фламинго, о которых все говорят. И можно утверждать, что это было строительство новой пусковой площадки для "Гераней/Шахедов", которая в самом начале была таким образом полностью уничтожена", - отметил Жирохов.
Он добавил, что проще использовать украинские ракеты на системе ПВО в Донецке, потому что она не настолько мощная, как ПВО в Москве или в другом российском регионе.
"Я думаю, и имею такую определенную информацию, что это некий полигон для использования нашего новейшего ракетного оружия", - сообщил Жирохов.
Взрывы в Донецке - что известно
Как известно, 5 ноября вечером сообщалось о взрыве в Донецке. В социальных сетях распространялись видео. Журналист Денис Казанский утверждал, что произошел ракетный удар по большому складу боеприпасов.
Также летом сообщалось о ведении работ по восстановлению взлетно-посадочных полос в разрушенном россиянами Донецком аэропорту. Кроме того, распространялась информация об отдельных пусках российских ударных дронов с территории аэропорта в Донецке.