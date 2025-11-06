6 ноября - интересная дата, полная украинских и международных праздников.

Дата 6 ноября очень важна для нашей страны, поскольку связана с несколькими историческими событиями. Международный праздник сегодня посвящается животным. А по народным обычаям принято ловить рыбу.

Какой сегодня праздник церковный

В православии дата посвящается памяти Константинопольского патриарха Павла Исповедника, преподобного Луки Киево-Печерского и мученицы Александры. Если вас интересует староцерковный календарь, то в нем сегодня праздник иконы Богородицы "Всех скорбящих радость", которой молятся об утешении от горестных мыслей.

Какой сегодня праздник в Украине

В отечественной истории 6 ноября является датой многих значимых событий. В 1657 году прошла Корсунская рада, которая утвердила союз украинцев и шведов.

В 1944 году в эту дату восстановили и возобновили работу Киевской радиостанции, а в 1951 году запустили Киевский телецентр, что считается началом истории украинского телевидения.

Официальный праздник сегодня в Украине - День освобождения Киева. В 1943 году оккупированная нацистами столица была спасена войсками 1-го Украинского фронта. Суммарно город пробыл в оккупации 778 суток.

Какой сегодня праздник в мире

ООН отмечает День против эксплуатации окружающей среды во время войны. Одно из множества трагичных последствий военных действий - загрязнение природы и гибель тысяч живых существ.

Еще одно экологическое мероприятие этой даты - День памяти животных, погибших от рук человека. Он посвящен жертвам лабораторных экспериментов, охоты, цирков, меховой индустрии.

Есть и радостные поводы для празднования. Известные такие всемирные праздники сегодня - День саксофона, День ориентирования без компаса, День посадки деревьев, День "Мужчины готовят ужин".

Какой сегодня праздник в народе

Приметы помогали древним людям понять, чего ждать от погоды. О сегодняшней дате есть такие поговорки:

выпал снег - через 40 дней наступит полноценная зима;

ночью ярко мерцают звезды - к похолоданию;

если в лесах мало грибов, то будет холодная осень;

если потеплело, то зима будет поздней.

Обычаи даты во многом обусловлены тем, какой сегодня церковный праздник. Павлов день считался очень удачным для рыбалки и приготовления блюд из рыбы. Женщины занимались рукоделием, уборкой, стиркой. Есть поверье на удачу - нужно одеться в свежевыстиранную одежду. Также счастливым знаком считается пообещать что-то и сдержать слово.

Что нельзя делать сегодня

По верованиям наших предков, 6 ноября - праздник, неудачный для свадьбы и далеких путешествий. Запрещено давать обещания, которые не сумеете выполнить. Для женщин есть запрет на физически тяжелую работу - навлечете проблемы с женским здоровьем.

