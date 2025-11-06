Жители пещеры генетически отличаются от сородичей, живущих снаружи.

Исследователи обнаружили внутри пещеры на границе Албании и Греции, по-видимому, крупнейшую паутину в мире. В ней живут более 111 000 пауков, пишет Live Science.

В опубликованном в журнале Subterranean Biology исследовании сказано, что сама паутина простирается на 106 квадратных метров вдоль стены узкого прохода с низким потолком у входа в пещеру. Она являет собой мозаику, состоящую из тысяч отдельных паутин в форме воронки.

Примечательно, что это также первое свидетельство колониального поведения двух распространенных видов пауков, заявил ведущий автор исследования Иштван Урак, доцент кафедры биологии Венгерского университета Сапиентия в Трансильвании (Румыния).

История обнаружения гигантской колонии пауков

Находится гигантская паутина пещере, выдолбленной серной кислотой, образовавшейся в результате окисления сероводорода в грунтовых водах. Однако авторы исследования не были первыми, кто ее увидел.

Эту колонию обнаружили в 2022 году спелеологи из Чешского спелеологического общества во время экспедиции в каньон Вромонер. Уже в 2024 году пещеру посетила группа ученых, которые собрали образцы с паутины. Их Иштван Урак анализировал перед тем, как отправиться в собственную экспедицию в пещеру.

"Анализ показал, что в колонии обитают два вида пауков: Tegenaria domestica, известный как паук-воронковый ткач или домашний паук, и Prinerigone vagans. Во время посещения пещеры Урак и его коллеги оценили, что там обитает около 69 000 экземпляров T. domestica и более 42 000 экземпляров P. vagans. ДНК-анализ, проведенный в рамках нового исследования, также подтвердил, что эти виды являются доминирующими в колонии", – говорится в материале.

Иштван Урак утверждает, что колония в пещере – одна из крупнейших, что когда-либо были зарегистрированы. Более того, ранее не было известно о том, что представители этих двух видов могут уживаться таким образом.

Хотя T. domestica и P. vagans широко распространены вблизи человеческих жилищ, обнаруженная в пещере колония является "уникальным случаем сосуществования двух видов в одной паутинной структуре в таком огромном количестве", подчеркнул автор исследования.

Чем питаются найденные в пещере пауки

Обычно исследователи ожидают, что пауки-воронки будут охотиться на P. vagans. Однако предполагается, что отсутствие света в пещере может ухудшать зрение пауков. Поэтому они питаются мошками.

Отмечается, что через пещеру протекает богатый серой поток, питаемый природными источниками. Он наполняет пещеру сероводородом, что помогает микробам, мошкам и их хищникам выжить.

Однако такая "диета" обитающих в еищере пауков делает их микробиом значительно менее разнообразным, чем у представителей этих видов, живущих в других условиях.

К тому же, жители пещеры генетически отличаются от сородичей, живущих снаружи. Это позволяет говорить о возможной адаптации пауков к таким условиям.

"Часто мы думаем, что знаем о виде все, что понимаем его полностью, но все же могут произойти неожиданные открытия. Некоторые виды демонстрируют замечательную генетическую пластичность, которая обычно становится очевидной только в экстремальных условиях. Такие условия могут вызвать поведение, которое не наблюдается в "нормальных" обстоятельствах", – рассказал Иштван Урак.

Сейчас ведется другое исследование, которое поможет раскрыть дополнительные сведения об обитателях этой пещеры.

