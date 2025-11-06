Эта техника макияжа поможет увеличить губы без уколов.

Мода на увеличение губ не исчезает уже несколько лет - многие женщины, вне зависимости от возраста, желают подкорректировать свою внешность так, чтобы те нюансы, которые кажутся недостатками, превратить в достоинства. Оказалось, что добиться желаемого эффекта можно даже без уколов - достаточно знать, как красить губы карандашом по примеру модниц из 90-х.

Как красить губы, чтобы казались больше - лайфхак

Одним из главных трендов конца прошлого века был макияж губ, где с помощью карандаша более темного оттенка можно визуально увеличить объем. Делали это так - рисовали контур, выходя за рамки собственных губ, а их красили блеском более светлого оттенка. Это помогало не только сделать губы больше, но и "держать" помаду - благодаря контурингу она не растекалась, а девушка могла весь день проходить со свежим макияжем.

Есть проверенная методика, как красить губы - чтобы они казались больше, необходимо правильно подготовить базу, иначе любой карандаш, даже самый качественный, подчеркнет шелушения. Поэтому сначала наносим на губы скраб, удаляя частички кожи, затем питательную маску или гигиеническую помаду.

Следующий шаг - удаление жирного блеска с губ. Для этого нужно просто промокнуть их салфеткой, чтобы уже подготовленный участок лица был мягким и влажным, но не скользким. Затем берем карандаш и проводим линию по контуру своих губ, не выходя за его пределы. Наносить средство лучше мелкими штрихами - если будете проводить непрерывную линию, рискуете испортить макияж, особенно это актуально для новичков. Когда первая линия будет прочерчена, оцените результат и слегка растушуйте карандаш пальцами. Это первый этап, который необходим, чтобы подчеркнуть естественные линии губ.

Когда научитесь делать так, приступайте к освоению того самого лайфхака из 90-х, чтобы понять, как правильно красить губы карандашом, увеличивая их. Проведите еще одну черту на 1 мм выше той, что нарисовали раньше, над верхней губой и столько же - по краям нижней. Растушуйте внутрь и посмотрите в зеркало - увидите, что губы стали более пухлыми. Для того чтобы закрепить результат и усилить эффект, нанесите прозрачный блеск.

Чего точно не стоит делать - так это использовать слишком темный карандаш и сильно выходить за линию собственных губ. Такое решение может привести к разочарованию - вы будете выглядеть вульгарно. Идеальный вариант - использовать карандаш, который будет на 1-2 тона темнее оттенка ваших натуральных губ, если дальше будет нанесен прозрачный блеск. Женщинам, которые предпочитают цветную помаду, рекомендуется ориентироваться на ее цвет и подбирать карандаш под нее.

Для повседневного образа лучше покупать нюдовые, карамельные, розовато-бежевые тона - они универсальны и подходят девушкам с любым цветотипом. Однако персональные рекомендации тоже есть - если тон кожи теплый, берите персиковые и бежево-коричневые карандаши, холодный - розовые и сливовые.

