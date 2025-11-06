Город Покровск превратился в сплошную серую зону, но никакого окружения нет.

Российские захватчики пока не смогли закрепиться в городе Покровск, где везде продолжаются встречные уличные бои. Украинские защитники проводят контрнаступательные действия. Оккупанты бросают в бой большие резервы. Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сообщил в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что из Покровска поступает очень разноплановая информация, что почти невозможно сделать какую-то цельную картину.

"Я для себя сделал такой вывод, что сейчас Покровск - это сплошная серая зона. Россияне не смогли закрепиться. По крайней мере, они пытаются закрепиться на позициях. Наши военные проводят активные контрнаступательные действия. Никакого окружения, никакого серьезного варианта нет. Хотя, конечно с логистикой все очень и очень плохо", - отметил Жирохов.

При этом, по его мнению, с логистикой плохо не только под Покровском, но и под Краматорском, потому что россияне используют дроны с большой дальностью полета, дроны-матки.

"Поэтому, (если) говорить о каком-то коридоре для выхода, или о логистических проблемах, я бы стал говорить обо всем участке, оттенке фронта Донецкой области", - добавил Жирохов.

Он добавил, что происходят очень мощные бои. Со стороны россияне бросаются очень большие резервы.

"От нашей стороны подтягиваются свежие бригады и свежие спецподразделения, потому что уличные бои - это такой специфический тип боевых действий, где очень важна индивидуальная подготовка каждого бойца. И когда говорят, что завели ГУР или завели еще спецподразделения, у меня есть понимание - что это вот для таких встречных уличных боев, которые развернулись по всему Покровску", - подчеркнул Жирохов.

Война в Украине - что происходит в Покровске

Как сообщал УНИАН, 5 ноября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские захватчики предпринимают попытки накопления личного состава в городе, а украинские силы проводят ударно-поисковые действия. Никакого окружения украинских сил в Покровске нет.

Французское издание Le Monde утверждает, что до падения города Покровск остались считанные дни, максимум две недели.

В то же время, по данным издания The Independent, разговоры о падении Покровска преждевременные.

