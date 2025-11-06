По словам экспертов, такие случаи являются нередкими.

Россия отправляет на поле боя солдат, которые имеют инвалидность и ограниченные возможности. Как рассказали украинские чиновники для The Telegraph, эта стратегия показывает растущую зависимость РФ от уязвимых военных и ее готовность привлекать любой запас рабочей силы для достижения успехов на фронте.

Источники внутри военных структур поделились с журналистами результатами исследования, в котором говорится о случаях, которые разоблачают готовность Москвы отправлять на поле боя солдат с инвалидностью или больных.

"Россия никогда не останется без людей. Это означает, что если жертва одного человека на каждые 10 метров продвижения вперед и давление на нас, [они это сделают]; это эффективная тактика в обществе, где нет цены за жертву бедных", - отметила украинская военная Анна (имя было изменено из соображений безопасности).

Такие случаи не единичны. Как отметил военно-политический эксперт Дмитрий Жмайло, это часть тревожной тенденции, которая наблюдается в армии РФ.

"Такие случаи не единичны и носят достаточно систематический характер. Из-за потребности в рабочей силе на фоне больших потерь в армии Россия вынуждена призывать граждан независимо от их состояния здоровья или физических недостатков", - добавил он.

Принудительная отправка россиян на фронт

Один из украинских командиров рассказал для The Telegraph, что чиновники знают о как минимум двух случаях отправки на фронт россиян с психическими недостатками.

Одним из них оказался Семен Карманов, который не умел читать и писать, а в детстве ему диагностировали "умственную инвалидность со значительными поведенческими расстройствами, требующими ухода и лечения".

Несмотря на такое заболевание, тюремная медицинская комиссия классифицировала его как "категорию А", признав годным к военной службе.

После чего Карманова отправили самолетом из тюрьмы в тренировочный лагерь в оккупированном Луганске и выдали ему военный билет, в котором он был указан как "водитель", однако, как рассказала его мать, он не умел водить.

Уже этой осенью он погиб на фронте после ранения в голову.

По словам украинского командира, в начале этого года другой 22-летний парень из западной России, который имел интеллектуальную инвалидность, был вынужден полицией подписать военный контракт, несмотря на то, что медицинская справка признавала его непригодным к службе.

Речь идет об Алексее Вахрушеве, который большую часть своей жизни провел под наблюдением психиатров и учился в специализированной школе для детей с нарушениями развития. Однако мужчину отправили на передовую после попытки сбежать со своего поста, а сейчас его текущее местонахождение неизвестно.

"Многочисленные видео, распространяемые в социальных сетях, показывают других пленных российских солдат, которые не могут общаться или понять, где они находятся - это, по мнению украинских чиновников, является еще одним доказательством того, что Москва полагается на непригодных и нежелательных", - подчеркивают в The Telegraph.

В то же время Жмайло добавил:

"Сюда входят как заключенные из российских тюрем, которые имеют инвалидность из-за хронических заболеваний, так и российские гражданские лица, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, соглашаются подписать контракт с Министерством обороны России, часто под давлением".

Также эксперт рассказал и о другом случае, который связан с российским солдатом Артемом Радаевым. Мужчина также имел инвалидность с детства, однако все равно его отправили на фронт. Уже через несколько дней он исчез вблизи Горловки, что в Донецкой области.

"Его мать Галина позже узнала его на фотографии российских солдат, привязанных к деревьям в качестве наказания за отказ воевать. Несмотря на неоднократные обращения к военной власти, она не получила никакой информации о его судьбе", - отметили в материале.

"Идут по костям"

Еще одним доказательством такой тактики России являются слова вражеского солдата, который рассказал, что новоназначенные рекруты, которых армия РФ отправляет на фронт, часто погибают почти сразу, а его собственная часть понесла потери более 90%.

"Они вербуют людей, которые ничего не знают, - на их [вербовку] тратятся миллионы. Они приезжают и сразу становятся 200-ми [мертвыми]. Нас осталось шестеро: было семьдесят, а теперь шестеро. Ты едешь по трупам - другого выхода нет. Вот так, ты просто не можешь сказать, по кому ты едешь... У нас три бригады похоронены под плитами", - отметил мужчина, представившийся как Руслан из 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола", в видео, опубликованном в социальных сетях.

России безразличны потери

В свою очередь военная Анна говорит, что россияне больше расстроены санкциями со стороны США, чем потерей 500 тысяч человек.

"Люди смотрят на цифры потерь и думают, что они означают нашу победу - мы не проигрываем - но они [Россия] продолжают наступать и давить... Это происходит в Бахмуте, Часов Яре, Покровске, Авдеевке", - добавила она.

По ее словам, война больше не ведется с помощью навыков, а благодаря человеческим ресурсам, отметив, что хотя Украина имеет преимущество в некоторых аспектах, количество российских войск и их готовность отправлять волны солдат в бой наносят сильный удар.

"Мы имеем лучшие навыки, если сравнивать наших среднестатистических бойцов с их. Мы имеем немного лучшую технику, а они - гораздо лучшую продукцию. Разница заключается в непрерывных волнах помощи. Каждый солдат является инструментом для захвата территории или смерти в попытке это сделать, а еще лучше, если они заберут нас с собой. Партнеры и общественность должны осознать, что Кремль не рассматривает свою пехоту как людей, а как движимое имущество", - объяснила Анна.

В то же время полковник Александр Завтонов из 30-го морского корпуса Украины подчеркнул, что российским командирам безразличны человеческие потери.

"Мы видим, что враг не имеет ограничений в расходах человеческих жизней, что для цивилизованного мира выглядит как каннибалистическая тактика. Для россиян это норма - они всегда воюют так, не ценя человеческую жизнь", - подытожил военный.

Потери РФ в Украине

Ранее представитель руководства НАТО заявил, что РФ за время полномасштабной войны потеряла 1,1 млн солдат. По его словам, всего в начале осени 2025 года среднесуточные потери захватчиков составляли 950 человек.

"Россия все еще имеет чрезвычайно высокий уровень потерь. В 2025 году мы наблюдали в среднем 1200 ежедневных жертв, и сейчас мы уже превысили отметку в 1,1 миллиона жертв, из которых более 250 тысяч погибли в бою", - рассказал представитель НАТО.

Также в НАТО признали заметные потери территории, которая подконтрольна ВСУ, но прогнозируют уменьшение темпов наступления армии противника.

"Российские сухопутные войска, вероятно, захватили около 250 квадратных километров украинской территории в сентябре, что является заметным уменьшением по сравнению с примерно 465 квадратными километрами, которые россияне захватили в августе. Это уменьшение площади, скорее всего, связано со значительной передислокацией нескольких российских дивизий вдоль линии фронта", - добавил чиновник.

