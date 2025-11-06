Благодаря такому методу у них всегда есть темы для разговоров за ужином.

Семейная пара туристов раскрыла одно простое правило, которое позволяет им не ссориться во время путешествий. В статье для Business Insider Кэти МакЭлвин рассказывает, что после множества ссор и недопониманий в поездках они с мужем выработали правило, которое помогло их браку и изменило их путешествия. Они решили проводить дни в поездках порознь, но при этом всегда встречаться вечером за ужином для обмена впечатлениями от прожитого дня.

"Это правило помогло нам перестать ссориться, получить больше удовольствия от отпуска и ещё больше сблизиться", - рассказывает женщина.

При этом женщина подчкеркивает, что одна из причин, по которой это соглашение работает, заключается в использовании нескольких основных правил.

"Во-первых, мы всегда даём друг другу общее представление о том, где будем; если что-то меняется, мы общаемся по переписке. Мы также соблюдаем согласованное время встречи и никогда не напиваемся до такой степени, что не можем наслаждаться временем, проведённым вместе.

Мы также не выключаем телефоны, делясь своим местоположением. Это пригодилось во время одного отпуска в Кармеле, Калифорния, когда Билл разыскал меня, чтобы показать картину, в которую он влюбился, в соседней галерее. Она до сих пор висит над нашим камином", - рассказывает она.

Женщина отмечает, что такие разделённые исследования городов помогают максимально эффективно использовать поездки. Кроме того, благодаря такому методу у нее с мужем всегда есть темы для разговоров за ужином.

"За ужином мы с Биллом всегда удивляемся количеству пар, которые, кажется, быстро проглатывают еду, не обменявшись ни словом. Но когда мы встречаемся после дня разлуки, нам всегда есть о чём поговорить. Наши приключения порознь порождают столько забавных историй, что наши ужины длятся часами — и, само собой, наши ссоры на отдыхе остались в прошлом", - делится она.

