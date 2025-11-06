Правительство ЮАР получило экстренные вызовы с просьбой о помощи в возвращении домой от граждан, которые воюют на Донбассе.

Правительство Южной Африки заявило о получении "сигналов бедствия" от 17 южноафриканских мужчин, принявших участие в войне между Россией и Украиной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства ЮАР,

"Правительство ЮАР получило экстренные вызовы с просьбой о помощи в возвращении домой от 17 южноафриканских мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, оказавшихся в ловушке в охваченном войной Донбассе на Украине", - утверждается в заявлении.

Заявляется, что шестнадцать из них — из провинции Квазулу-Наталь, а один — из Восточной Капской провинции.

"Президент Сирил Рамафоса распорядился провести расследование обстоятельств, которые привели к вербовке этих молодых людей в эту, по всей видимости, наёмническую деятельность. Правительство ЮАР работает по дипломатическим каналам, чтобы обеспечить возвращение этих молодых людей в ответ на их просьбы о помощи в возвращении домой", — говорится в заявлении.

В сообщении напоминается, что гражданам или организациямЮАР запрещено предлагать или оказывать военную помощь иностранным правительствам или участвовать в боевых действиях иностранных государств без разрешения правительства.

ЮАР и война в Украине

Ранее сообщалось, что правительство ЮАР начало расследование относительно вербовки местных женщин якобы для работы в промышленных зонах. Существуют опасения, что значительная часть из них на самом деле привлекается к производству военных дронов для войны против Украины.

Также Южная Африка открыла расследование после того, как стало известно, что компоненты местного производства использовались в российских беспилотниках, задействованных в войне против Украины.

