Украинские военные сообщают о появлении на фронте новых систем радиоэлектронной борьбы, способных глушить FPV-дроны на ранее безопасных частотах.

На фронте зафиксировано появление российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа "Штора". Они работают в видеодиапазоне FPV 6,2-7,2 ГГц.

Как сообщает специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов в Telegram, пока речь идет о не серийных образцах, но они уже активно испытываются на фронте. Новые системы могут подавлять сигналы управления и видеосвязи FPV-дронов, которые украинские подразделения начали использовать в расширенных частотных диапазонах для обхода российских помех.

Эксперт отмечает, что враг быстро адаптируется к украинским инновациям.

Видео дня

"Мы можем скрывать любые решения и разработки, но как только они попадают к противнику в виде трофея - информация мгновенно распространяется, и они начинают создавать собственные аналоги или средства противодействия", - отмечает "Флэш".

Война дронов - Россия модернизирует дроны

Как сообщал УНИАН, Россия массово внедряет и развивает дистанционное управление дальнобойными дронами через mesh-сети, уже в октябре оккупанты таким образом начали охотиться на украинские поезда.

"Флэш" объяснил, что враг формирует динамическую сеть взаимной ретрансляции, которая делает управление и связь с беспилотниками устойчивыми даже при действиях РЭБ.

Вас также могут заинтересовать новости: