Актриса была в отношениях 10 лет.

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук, которая известна по сериалу "Однажды под Полтавой" и фильму "Свингеры", назвала причину своего развода с экс-супругом - нардепом Александром Божковым.

Не секрет, что пара была вместе 10 лет. Однако, по словам Анны, в течение этого времени у них были разные взгляды на семейные ценности. В частности, мужу не нравилось, что Саливанчук близко общается со своими родными.

"Пожалуй, именно это стало одной из главных причин, почему мы больше не вместе. Мой бывший муж родом из Мариуполя. Когда мы впервые поехали к моим родным, он искренне удивлялся, почему все такие веселые, почему все так рады видеть друг друга. Мою маму сначала даже считал немного странной - она постоянно улыбалась. Потом приехал домой и рассказывал родителям о "людях, у которых всегда все хорошо", - рассказала актриса в интервью OBOZ.UA.

Анна также добавила, что у бывшего мужа не было привязанности к семье. Но для Саливанчук важно поддерживать связь с родителями.

"У меня все иначе. Для меня семья - это святое. Рождество, Новый год - мы всегда вместе, и это для меня очень важно", - подчеркнула она.

К слову, Анна и Александр разорвали свои отношения в мае 2023 года, однако актриса сообщила о разводе только в 2024. У экс-супругов есть двое общих сыновей - Глеб и Никита. Сейчас бывшие не общаются, актриса воспитывает детей сама.

