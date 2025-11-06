Север страны страдает от невиданного за последние десятилетия нашествия этих хищников.

Не только Словакия столкнулась с нашествием медведей. Новое правительство Японии отправило войска на борьбу с косолапыми, терроризирующими сельських жителей в ряде регионов. Об этом пишет DW.

Как отмечает издание, от нашествия опасных хищников страдают жители севера страны. Только с апреля этого года зафиксировано десятки случаев нападения на людей, 12 человек – погибли. В целом же зафиксировано более 8 000 случаев появления медведей рядом с населенными пунктами. По сравнению с прошлым годом статистика увеличилась в шесть раз.

"В префектуре Акита, где ситуация наиболее тяжелая, жители боятся выходить из домов после заката и стараются избегать лесных троп", – пишет издание.

Видео дня

Новое правительство страны, сформированное первой в истории Японии женщиной-премьером Санаэ Такаити, решило отправить военных в помощь гражданским службам, решающим медвежью проблему. Отмечается, что отстреливать животных солдаты не будут: военнослужащим раздали щиты, сети и спреи для отпугивания медведей. Основная задача, которую поставили перед военными – устанавливать ловушки, перевозить пойманных животных и помогать охотникам.

Рост числа инцидентов с медведями специалисты объясняют комплексом факторов. Во-первых, это изменение климата, из-за которого косолапым стало труднее находить пищу в дикой среде. Во-вторых, это общее сокращение численности населения в сельской местности: японские деревни стали полупустыми и медведи их теперь меньше боятся. К тому же в стране сокращается количество любителей охоты на диких животных, что тоже внесло свой вклад в ситуацию с медведями.

Нападения медведей

Как писал УНИАН, в июне медведи перекрыли важную автодорогу в Японии. В тот же день другой медведь парализовал работу одного из японских аэропортов.

Также мы рассказывали о трагическом инциденте в Румынии, где на популярном горном маршруте медведь растерзал туриста после селфи с ним.

Вас также могут заинтересовать новости: