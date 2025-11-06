Василиск обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки.

Василисков часто называют "ящерицами Иисуса" за их уникальную способность - бег по воде. Этот вид давно покорил ученых и любителей дикой природы, пишет Times of India.

Отмечается, что василиск обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Чаще всего эти ящерицы водятся воды, где их необыкновенные способности становятся наиболее очевидными.

В издании объяснили, что способность бегать по воде василиску обеспечивают необычные пальцы с бахромчатыми чешуйками и лекгому телу. Более того, хвост этих ящериц отвечает за баланс их тела во время бега.

Кроме того, способность бегать по воде является основой выживания василисков. В случае угрозы эти ящерицы часто перебегают реки или другие водоемы.

Ученые выяснили, что способность бегать по воде василискам дает не только их анатомия. Для этого ящерицы используют сочетание скорости, поверхностного натяжения и сохранение инерции, а колебательные движения хвоста помогают ящерицам сохранять устойчивость.

В издании отметили, что василиски не относятся к видам, которые находятся под угрозой вымирания. Тем не менее, вырубка лесов и разрушение их среды обитания представляют угрозу для этих ящериц.

Ученые переместили происхождение ящериц на 35 млн лет назад

Ранее археологи нашли в карьере возле города Бристоль в Великобритании окаменелости ящерицы современного типа, умершую по меньшей мере 205 млн лет назад. Эта находка переместила происхождение ящериц на 35 млн лет назад.

По словам ученых, эта удивительная окаменелость является древнейшей ящерицей из всех известных, что меняет понимание людей об эволюции ящериц. Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи пересмотрели окаменелости и данные компьютерной томографии. Их переоценка включала изучение оригинального образца вместе с рентгеновским сканированием, которое выявило детали, скрытые в породе.

