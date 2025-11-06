Ученицу украинского происхождения заставили исполнить советскую песню на уроке музыки, несмотря на ее отказ из-за войны.

В школе финского города Эспоо разгорелся скандал после того, как 11-летнюю девочку украинского происхождения заставили петь русскую песню "Калинка". Как сообщает Yle, инцидент произошел в школе Storängen, когда учительница музыки знакомила класс с русской культурой.

По словам матери ребенка, музыкантки Ирины Горкун-Силен, ее дочь Николь, рожденная в Финляндии, отказалась петь на русском, объяснив, что она украинка. Учительница ответила, что "в школе мы не говорим о войне", после чего девочка исполнила песню, опасаясь получить плохую оценку.

Мать назвала инцидент глубоко травматичным.

"Что если бы на ее месте был ребенок, родители которого погибли от рук россиян?" - сказала Горкун-Силен.

Она также раскритиковала выбор репертуара, отметив, что "Калинка" известна в исполнении Хора Советской армии, который символизирует милитаристскую идеологию России.

Директор школы Эллинор Хеллман отказалась от прямых комментариев, заявив лишь, что школа "придерживается национальной программы". Зато в Национальном управлении образования Финляндии признали, что в контексте войны подобные задания могут быть эмоционально травматичными, и учителя должны проявлять гибкость.

Председатель Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул назвал случай "симптомом более широкой проблемы":

"Финские школы и учреждения часто не понимают, что для украинцев русский язык - это не просто другой язык, а символ насилия".

Представители общины также отмечают, что большинство государственных услуг для беженцев предоставляются на русском, а не на украинском языке.

Эксперт из Фонда "Культура" Эйлина Гусатинская подытожила: "Русский язык не является нейтральным - он несет следы русификации и войны. Воспроизводя его как "обычную культурную часть", мы восстанавливаем старую колониальную модель".

Россия похищает украинских детей - что известно

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия похитила и депортировала с оккупированных территорий более 19 тысяч украинских детей. Это только те, о ком известно. Вероятно их может быть значительно больше, ведь в целом под оккупацией оказались около 200 тысяч детей.

По данным СМИ, РФ использует похищенных с оккупированных территорий Украины детей уже замечали в боевых действиях на стороне РФ. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак говорил, что украинское правительство имеет документальные доказательства, включая списки призыва, а также информацию о погибших несовершеннолетних на поле боя.

