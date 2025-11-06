Также поражены НПЗ в Волгограде и три базы ГСМ в Крыму.

Во временно оккупированном Донецке после тщательной многомесячной подготовки удалось уничтожить базу хранения, комплектования и запуска ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил в Telegram.

В частности, благодаря совместной операции ССО, ракетных войск и артиллерии Украины и бригадной разведки 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" удалось уничтожить базу хранения, комплектования и запуска "шахедов", которая располагалась на временно оккупированной территории Донецкого аэропорта.

"Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины. Глаза и Жало - червячий ужас", - подчеркнул Мадяр.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по базе и сообщил о взрывах и мощной вторичной детонации и территории пораженного объекта.

Кроме того, по сообщению Генштаба, Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ.

Известно, что годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 15,7 млн тонн (5.6% от всей переработки в РФ).

"Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории временно оккупированной АР Крым поражено 3 объекта ГСМ.

"На нефтебазе в населенном пункте Гвардейское зафиксировано успешное попадание в резервуар и цистерны с ГСМ на сливо-наливной эстакаде. На двух базах ГСМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Зафиксировано возгорание резервуаров с топливом", - говорится в сообщении.

Удар по Донецку - новости

Как известно, 5 ноября вечером сообщалось о взрыве в Донецке. В социальных сетях распространялись видео. Журналист Денис Казанский утверждал, что произошел ракетный удар по большому складу боеприпасов.

Военный эксперт Михаил Жирохов предполагает, что для нанесения удара по временно оккупированному Донецку украинские силы могли применить крылатые ракеты "Фламинго".

