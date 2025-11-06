Укрепите свое здоровье этой осенью с помощью этих сезонных продуктов.

Хотя некоторое воспаление является нормальным явлением - например, реакция организма на порез или кратковременную болезнь, но хроническое воспаление низкой интенсивности может незаметно наносить вред организму и способствовать возникновению целого ряда проблем.

Издание Eating Well пишет, что покупка сезонных продуктов не только экономит деньги, но и гарантирует получение максимального количества питательных веществ.

Тыква

Тыква - это не только ингредиент для пирогов. Ее яркий оранжевый цвет свидетельствует о богатом содержании каротиноидов, таких как бета-каротин - антиоксидант, который помогает защитить клетки от окислительного стресса и успокоить воспаление, - а также лютеина и зеаксантина, которые поддерживают здоровье глаз. Тыква также содержит витамины C и E, калий и клетчатку, которые поддерживают иммунитет и помогают сдерживать воспаление.

"Антиоксиданты, содержащиеся в тыкве, защищают организм от хронических заболеваний, нейтрализуя воздействие свободных радикалов и повреждение клеток", - говорит диетолог Мадлен Шнайдер.

Груши

"Груши содержат хлорогеновую кислоту - полифенол, который изучают на предмет его антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Большая часть этих питательных веществ содержится в кожуре, поэтому по возможности не снимайте кожуру", - говорит диетолог Кэтрин Розенталь.

Помимо хлорогеновой кислоты, груши содержат флавоноиды, тритерпеноиды, фенольные кислоты и клетчатку - комбинацию, которая связана со снижением маркеров воспаления и улучшением метаболического здоровья.

Грибы

Грибы содержат бета-глюканы, особый тип клетчатки, который помогает регулировать иммунную реакцию организма и успокаивать воспаления. Они также содержат антиоксиданты, такие как эрготионеин и фенольные соединения, которые помогают бороться с окислительным стрессом, связанным с хроническим воспалением.

Капуста кале

"Капуста богата питательными веществами и фитохимическими соединениями, которые оказывают защитное действие на здоровье", - говорит Шнайдер.

Эта листовая зелень богата глюкозинолатами и флавоноидами - растительными соединениями, которые помогают снизить маркеры воспаления и защищают от окислительного стресса. Диеты с высоким содержанием этих соединений связаны с более низким риском хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.

Имбирь

Имбирь содержит сотни природных биологически активных соединений, среди которых наиболее распространенными являются гингеролы и шогаолы. Эти растительные соединения защищают клетки от окислительного стресса, помогая уменьшить хроническое воспаление.

Хотя имбирь часто ассоциируется с успокаивающим действием при расстройстве желудка, ранние исследования показывают, что регулярное употребление имбиря может помочь облегчить мышечную боль, дискомфорт в суставах и другие слабые воспаления.

Клюква

Она богата противовоспалительными растительными соединениями, включая полифенолы, такие как проантоцианидины и флавонолы, а также витамины C и E. Исследования показывают, что эти питательные вещества обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием и могут способствовать здоровью сердца, защищать от инфекций мочевыводящих путей, снижать кровяное давление и даже бороться с вредными бактериями, такими как Helicobacter pylori.

Большая часть питательных веществ содержится в кожице клюквы, поэтому цельные ягоды клюквы содержат больше питательных веществ, чем подслащенные соки.

Грецкие орехи

Они содержат мощную комбинацию жирных кислот омега-3, витамина Е, пребиотических волокон и антиоксидантных полифенолов, которые вместе успокаивают воспаления и поддерживают здоровье в долгосрочной перспективе.

Одно из их ключевых соединений, называемое эллаготаннинами, преобразуется кишечными бактериями в короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают защищать клетки и могут уменьшать хроническое воспаление.

Исследования показывают, что эти питательные вещества способствуют здоровью сердца и кишечника, и все больше доказательств связывают регулярное употребление грецких орехов с более низким риском заболеваний.

Лосось

Свежий лосось - один из лучших источников омега-3 жирных кислот, в частности, эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA). Эти длинноцепочечные жиры помогают успокоить воспаление, поддерживая здоровье кровеносных сосудов, улучшая функцию клеточных мембран и влияя на иммунные сигналы.

