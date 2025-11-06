Если не учесть эти уроки сейчас, то в будущем придется заплатить огромную цену.

Инциденты с беспилотниками в Европе показывают, что западные страны недостаточно быстро адаптируются к новым угрозам. Как пишет The Wall Street Journal, есть несколько важных уроков, которые Запад должен извлечь из войны дронов в Украине сейчас, в противном случае ему придётся заплатить огромную цену и "усвоить их на горьком опыте позже".

1. Беспилотники делают поле боя практически прозрачным

Украинцы и россияне теперь считают, что их можно увидеть в любой момент, когда они пересекают поле боя, а это означает, что их можно атаковать.

С оперативной точки зрения, противника сложнее застать врасплох. Легче перехватывать полеты и сложнее поддерживать логистику, необходимую для поддержки войск на передовой. Наземные и воздушные беспилотники — часть, но не всё решение, поскольку им сложно доставлять тяжёлые грузы, такие как артиллерия и топливо. Угроза беспилотников может задержать эвакуацию раненых, поэтому военная медицина также должна развиваться.

Видео дня

2. Западу нужны более совершенные инструменты для анализа данных

Украина использует платформу Delta, которая функционирует подобно военным картам Google Maps: она предоставляет картину поля боя в режиме реального времени, включая расположение вражеских и дружественных войск, беспилотников и другого вооружения.

Эта общая цифровая карта способствует быстрому нанесению ударов по вражеским целям. В Украине она "сократила время нацеливания с дней до часов и минут", — говорит Айзек Фланаган, соучредитель некоммерческой организации Zero Line.

3. Фронт больше не является линией

Как отмечает Фред Кейган из Американского института предпринимательства, если бы россияне вторглись в Прибалтику, они вряд ли отправили бы огромную колонну танков, которая была бы уязвима для атак с воздуха, поэтому вместо этого они могут отправить небольшие группы пехоты, как они делают в Украине. Для Запада "даже простое обнаружение этих целей станет серьёзной проблемой без такого комплекса беспилотников-разведчиков", который создала Украина, говорит он.

4. Обучение не может быть разовым

Технологии и тактика применения беспилотников могут устареть за месяцы или недели, поэтому готовность требует постоянного обучения.

5. Цена - решающий фактор

Украинцы обеспокоены тем, что западные закупки пока не отражают того, насколько арифметика отдаёт предпочтение многочисленному дешёвому оружию по сравнению с дефицитным и дорогим.

6. Танкам и бронетехнике нужна более надёжная защита

Ни Украина, ни Россия не нашли оптимального способа защиты танков и бронетехники от беспилотников. Они устанавливают сети над дорогами или прикрепляют металлические клетки к технике, но этого недостаточно. Сторона, которая разработает надёжную систему защиты от кинетических беспилотников, получит большое преимущество: возможность быстрого продвижения.

7. Не полагайтесь на "стену беспилотников" для противовоздушной обороны

Противовоздушная оборона Украины, эшелонированная по дальности и высоте, включает широкий спектр кинетических и радиоэлектронных средств противодействия. Идея заключается в том, что если одна система защиты не сработает, другая может сработать.

НАТО должно учиться у Украины

Ранее командующий ВВС Швеции Йонас Викман заявил, что союзники по НАТО могут проиграть "следующий решающий конфликт в Европе", если существенно не ускорят темпы развития систем вооружения и не смогут внедрять инновации и учиться под давлением, как это делает Украина.

По словам Викмана, то, что происходит в Украине, является "мастер-классом по ускоренной адаптации" и четким знаком того, что "побеждает та сторона, которая учится быстрее всех".

