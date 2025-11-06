Предполагается, что Су-34 может нести по крайней мере одну бомбу ФАБ-3000.

Российская ОАК изготовила и передала Минобороны РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом корпорация сообщила в своемTelegram-канале.

Количество самолетов в новой партии не разглашается. На видеоматериалах, опубликованных РФ, видно по крайней мере два бомбардировщика.

Как сообщается, инженеры ОАК продолжают работать над совершенствованием авиационных комплексов, находящихся на вооружении, в том числе по результатам их боевого применения во время российско-украинской войны.

Су-34 - что это за истребитель

Су-34 является российским (фактически - советским) двухместным истребителем-бомбардировщиком, разработанным в опытно-конструкторском бюро Сухого. Свой первый полет он выполнил в далеком 1990-м, но эксплуатировать его начали только в 2014 году.

Самолет представляет собой одну из многочисленных версий советского Су-27, который создали еще в 70-е годы. В отличие от него Су-34 несколько больше и намного тяжелее - максимальный взлетный вес самолета составляет 45 000 кг. Всего построили около 160 Су-34.

Бомбардировщик традиционно выступает носителем бомб с МПК (Модуль планирования и коррекции). Последний превращает обычные неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы с увеличенным радиусом действия.

Ранее россияне показали использование с Су-34 сверхмощной авиабомбы ФАБ-3000 с МПК. По данным из открытых источников Су-34 может нести одну такую бомбу. Если говорить о ФАБ-500М-62, оснащенной МПК, то их количество может достигать по крайней мере четырех единиц.

Угроза от авиабомб растет

Ранее сообщалось, что за первые десять месяцев этого года россияне сбросили такое же количество управляемых авиационных бомб, как за весь прошлый год. Некоторые специалисты рассматривают такое оружие как "дешевую альтернативу крылатым ракетам".

По словам украинских экспертов, дальность "КАБов" уже может достигать 200 км. Напомним, ранее россияне ударили бомбами по Полтавской области, а также по городу Лозовая, который расположен в Харьковской области.

