Хили сравнил войну в украине с конфликтом в Газе.

Министр обороны Великобритании Джон Хили настаивает на том, что президент США Дональд Трамп способен убедить российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры по Украине, несмотря на то, что никакого продвижения в переговорах пока не достигнуто.

Так, на вопрос Politico, будет ли достичь прекращения огня на Украине сложнее, чем в секторе Газа, Хили ответил, что сравнивать эти две войны невозможно, за одним исключением.

"Президент Трамп — это та фигура, которая может усадить Путина за стол переговоров и потенциально положить конец боевым действиям", — заявил он.

Хили также подчеркнул, что работа коалиции добровольцев — союзников Украины, обязавшихся обеспечить безопасность в случае прекращения огня, — "регулярно обновляется, чтобы мы могли быть уверены в своей готовности в любой момент наступления мира вмешаться и помочь его обеспечить".

Трамп и война в Украине

Ранее Трамп заявил, что Путин обращался к нему с просьбой о помощи в урегулировании российско-украинской войны две недели назад во время телефонного разговора. Тогда Путин снова выдал тезис о том, что якобы вот уже 10 лет пытается закончить войну в Украине.

На встрече с Си Цзиньпином Трамп заявил, что Китай и США совместно работают над прекращением войны на Украине, но "иногда приходится позволить им сражаться".

