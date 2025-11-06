Магнитная буря продолжится также и 7, и 8 числа.

На Земле еще с конца октября длится магнитная буря и сегодняшний день не станет исключением. Ожидается магнитная буря уровня G2 - умеренная. Об этом свидетельствуют данные Бринской геологической службы.

Как сообщается, в последнее время солнечная активность была высокой. Зафиксировано две вспышки X-класса и одна вспышка M-класса. Каждая из этих нихсопровождалась корональными выбросами массы.

Хотя основная часть выбросов не затронет Землю, существует вероятность того, что некоторые из них все жед остигнут нашей планетыи вызовут новую магнитную бурю.

Также напомним, что 3 ноября на Солнце также произошли вспышки и выбросы корональной массы, которыед олжны достичь Земли сегодня.

Дальнейшие удары ожидаются 7-го и 8-го числа.

Магнитные бури - как защититься от их влияния

Во время магнитных бурь важно снизить нагрузку на организм и нервную систему. В такие дни старайтесь больше отдыхать, не перегружайте себя физически и эмоционально. Пейте достаточно воды, ограничьте кофе, алкоголь и крепкий чай. Полезно гулять на свежем воздухе, проветривать помещение и высыпаться. Людям с проблемами сердца и давлением следует иметь при себе лекарства и придерживаться рекомендаций врача.

