Инсайдеры рассекретили некоторые подробности новой ленты с участием герцогини.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл возвращается к актерской карьере впервые после свадьбы с принцем Гарри.

Об этом сообщает издание People. Отмечается, что Меган была замечена на съемках нового фильма "Близкие личные друзья" от студии Amazon. Поговаривают, что в ленте герцогиня появится в роли самой себя.

"Меган сегодня была на съемочной площадке. У нее небольшая часть. Она казалась очень расслабленной и счастливой. Она представилась всем и была очень милой", - отмечает инсайдер.

Видео дня

Кстати, компанию ей также составят актеры Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг. Когда выйдет фильм - пока неизвестно.

"Это важный момент для Меган, который является возвращением к тому, что она на самом деле любит. Она была "засыпана" предложениями, но именно это ей показалось правильным", - рассказал инсайдер.

К слову, после помолвки с принцем Гарри Маркл отказалась от кино. Наиболее известная ее роль - Рэйчел Зейн в ленте "Suits" ("Форс-мажоры"). По слухам, сейчас муж поддерживает решение жены вернуться к актерской карьере.

Напомним, ранее Меган Маркл поделилась редкой фотографией принца Гарри с детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: