РФ ударила по железной дороге: украинцев предупредили о задержках до 5 часов и изменениях маршрутов

Сегодня ночью враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области и повредил железнодорожную инфраструктуру.

Из-за атаки врага на железнодорожную инфраструктуру поезда в восточных регионах Украины меняют маршрут и движутся с задержками.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, к счастью, пострадавших нет, однако повреждена железнодорожная инфраструктура", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами и с задержками. Речь идет о следующих рейсах:

№102 Херсон - Гусаровка;

№104 Львов - Гусаровка;

№712 Киев - Гусаровка;

№92 Одесса - Гусаровка.

Также поезд №733 Днепр - Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика менее часа.

Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях, задержки составляют до 5 часов для таких поездов:

№ 31/32 Запорожье - Перемышль;

№ 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляют прицепные вагоны Павлоград - Киев;

№ 37/38 Запорожье - Киев.

Кроме того, с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда в Сумской области, а также с Чернигоской области в Киев. В компании просят учесть это при планировании своих поездок.

Удары России по "Укрзализныце" - последние новости

5 ноября стало известно, что УЗ по ходатайству Донецкой ОГА временно ограничивает поезда Краматорского направления из-за ситуации с безопасностью. Ограничения будут до станций Гусаровка или Барвенково. В компании объяснили, что решение продиктовано факторами безопасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 октября Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Россияне повредили подвижной состав, из-за чего задерживался поезд.

Тогда в Сумах враг ударил по пассажирскому депо. Были повреждены и уничтожены хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.

Вас также могут заинтересовать новости: