Первые 50 бронемашин Ajax, стоимостью около £10 млн каждая, наконец готовы к развертыванию на восточном фланге НАТО.

Британские военные объявили о первой поставке бронированных разведывательных машин Ajax, созданных в рамках программы, отставшей от графика на восемь лет.

Как сообщает The Guardian, первые 50 единиц техники, каждая из которых стоит почти 10 миллионов фунтов стерлингов (более 12 миллионов долларов США), готовы к использованию на восточном фланге НАТО.

Заместитель министра обороны Люк Поллард признал, что история проекта была "болезненной", но подчеркнул:

"Мы усвоили много уроков. Если бы это было опасно - мы не доверили бы его нашим военным".

Ajax - что известно о скандальной британской программе

Программа Ajax стартовала еще в 2010 году, а поставки планировались на 2017-й. Однако из-за чрезмерной вибрации и шума, которые приводили даже к проблемам со слухом у солдат, испытания несколько раз останавливали.

Несмотря на улучшения, Ajax остается шумным, признают в британской армии. Сейчас экипажи пользуются двойным слоем защиты, берушами и специальными накладками.

Основное назначение бронемашины - разведка в "серой зоне" или за линией фронта, с возможностью наблюдения на расстоянии до 8 км. Благодаря системе камер и сенсоров, экипаж из трех человек может работать внутри неделю без выхода наружу.

Уроки Украины - актуальна ли броня Ajax сейчас

Критики указывают, что Ajax появился слишком поздно, ведь современные войны, в частности в Украине, демонстрируют доминирование дешевых FPV-дронов над бронетехникой. Впрочем, британские военные убеждают, что критика излишня.

"Мы не будем воевать, как украинцы", - заявил командир Ajax лейтенант-командир Эндрю Роулинсон, добавив, что машина нужна для комплексных операций НАТО.

Хотя некоторые признавали, что разведывательные функции Ajax можно заменить дронами, Роулинсон также отметил, что более дешевая технология имеет свои ограничения. "Нам не нужно думать, как только ветрено, мы не можем поднять наши дроны", - сказал он и подчеркнул, что время работы многих дешевых дронов "составляет примерно от 30 минут до часа".

Британская армия планирует получить 589 машин Ajax различных модификаций до конца десятилетия. Программа, кроме стратегического значения, обеспечивает более 4000 рабочих мест в Великобритании.

Британия модернизирует армию - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт разнес подготовку британской армии к войне. По словам профессора международных отношений в колледже Макалестера в Сент-Поле Эндрю Летема, танков Challenger 3 может не хватить, если Британия будет участвовать в возможной войне.

Эксперт напомнил, что по состоянию на апрель 2025 года Великобритания планирует модернизировать только 148 танков Challenger 2 до нового стандарта Challenger 3. По словам профессора, это количество является мизерным и рискованным.

