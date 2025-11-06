Один из подписанных законов позволяет резервистам участвовать в специальных тренировках для обеспечения защиты критически важных объектов в РФ.

Российский диктатор Владимир Путин подписал ряд законов, которые открывают возможность развертывания российских резервистов на оккупированной территории Украины. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что один из подписанных законов позволяет резервистам участвовать в специальных тренировках для обеспечения защиты критически важных объектов в РФ. В Кремле заверяют, что резервистов будут направлять только для защиты критически важной инфраструктуры в пределах своего региона, но закон не содержит таких ограничений.

В ISW напомнили, что Москва считает четыре частично оккупированные области Украины (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) "новыми территориями России". В связи с этим есть вероятность, что резервистов могут направлять на оккупированные территории.

Видео дня

Кроме того, 5 ноября Путин подписал закон, который распространяет ежемесячные выплаты контрактникам на любых военнослужащих, если они служат для отражения вооруженного вторжения в Россию, во время вооруженной провокации на государственной границе или на российской территории, а также в месте проведения так называемой "специальной военной операции".

В ISW добавили, что кремлевские чиновники давно обсуждают расширение льгот для военных, которые служат в приграничных регионах. Причиной стала операция Украины в Курской области в 2024 году.

Аналитики считают, что Кремль может представлять свои недавние правовые изменения в отношении резервистов лишь как часть планов защиты инфраструктуры, чтобы скрыть долгосрочные планы по их развертыванию на территории Украине.

В России формируют первое подразделения резервистов для защиты предприятий от украинских дронов - что известно

Напомним, что ранее в Нижегородской области России начали формировать новый мобилизационный резерв "БАРС-НН". Его задачей станет оборона промышленных предприятий от дроновых атак.

По словам, военного комиссара Нижегородской области Сергей Агафонов заявил, что первый взвод уже сформирован и направлен на подготовку. Он заверил, что резервисты будут проходить службу исключительно в пределах своего региона. Тем не менее, как пишет ASTRA, в соответствующем законе нет такого ограничения.

Вас также могут заинтересовать новости: