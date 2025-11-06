Ни один из самолетов этой серии не был сбит огнем противника, хотя 12 были уничтожены в результате аварий.

SR-71 Blackbird является одним из самых впечатляющих самолетов, которые когда-либо были изготовлены. Он имеет не только необычный внешний вид, но и длинный список впечатляющих рекордов.

SR-71 Blackbird был разработан в 1960-х годах компанией Lockheed, а точнее ее подразделением, известным как Skunk Works. Как рассказывает ресурс Slash Gear, первый испытательный полет этого борта состоялся в декабре 1964 года, чуть больше чем через год его ввели в эксплуатацию.

"SR-71 Blackbird летал в составе ВВС США до января 1990 года, и за этот период компания Lockheed построила 32 таких самолета. Ни один из них не был сбит огнем противника, хотя 12 были уничтожены в результате аварий", – говорится в материале.

Интересные факты о самолете SR-71 Blackbird

Этот легендарный самолет мог опережать ракеты класса "земля-воздух". Эта способность помогла ему установить несколько рекордов скорости и высоты. И они до сих пор не побиты.

Так, 1 сентября 1974 года майоры Джеймс Салливан и Ноэл Виддифилд установили два рекорда во время полета между Нью-Йорком и Лондоном. Их полет длился менее 1 часа 55 минут, и это почти на час меньше, чем лучший результат легендарного Concorde. Средняя скорость полета составляла более 1400 миль в час (2253 км в час, – ред.).

Уже в июле 1976 года один из самолетов этой серии пролетел со скоростью более 2100 миль в час (3379,8 км в час) и на высоте более 85 000 футов (25,9 км) над уровнем моря. Оба эти показатели являются рекордами для стратегического разведывательного самолета.

Другие рекорды SR-71 Blackbird

SR-71 Blackbird был разработан для выполнения высокоскоростных миссий на большой высоте и прекрасно справлялся со своей задачей. Тогда технология стелс была далекой перспективой, а США нуждались в самолете, который мог бы беспрепятственно летать над территорией бывшего Советского Союза.

Скорость и высота полета SR-71 Blackbird позволяли ему действовать вне зоны досягаемости современных систем противовоздушной обороны, использовавшихся СССР. Пилоты могли обогнать или превзойти большинство того, что мир мог противопоставить ему в то время. Преимущество ему давали и два двигателя Pratt & Whitney J58.

SR-71 Blackbird оставался лидером по показателям до 1990 года. А в марте того же года один такой самолет установил еще четыре рекорда за один рейс. Тогда подполковники Рэймонд Йелдинг и Джозеф Вида преодолели 2299,7 миль (3701 км) и развили среднюю скорость 2144,8 мили/ч (3451,7 км/ч). Им удалось преодолеть за 64 минуты и 20 секунд расстояние, которое обычный пассажирский самолет преодолевает в течение 5 часов.

Напомним, ранее мы рассказывали о новейшем сверхзвуковом самолете X-59, который совершил свой первый полет.

