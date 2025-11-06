Масштабная атака по энергетической инфраструктуре РФ вызвала пожар на мощной тепловой электростанции, питающей центральные регионы страны.

В городе Волгореченск Костромской области РФ ночью был нанесен удар по Костромской ГРЭС - одной из самых мощных электростанций России. Местные ресурсы сообщают о взрывах и пожаре на территории предприятия.

Губернатор области Сергей Сытников заявил об отражении атаки беспилотников на энергообъекты. По его словам, было слышно несколько "хлопков". Впрочем, ПВО вроде бы справилась, а электроснабжение не нарушено.

Впрочем, независимые источники сообщают о серьезных повреждениях энергетического оборудования на Костромской ГРЭС. Очевидцы публикуют кадры, на которых видно мощный пожар.

Костромская ГРЭС имеет установленную мощность 3720 МВт и является третьей по масштабу тепловой электростанцией РФ. На ней работают восемь турбин мощностью по 300 МВт и одна - на 1200 МВт.

Энергетический гигант обеспечивает электричеством значительную часть центрального региона России, включая промышленные предприятия оборонного значения.

Удары по энергообъектам РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры во Владимирской области и в городе Орел. Сообщается, что поражена подстанция "Владимирская", которая является одной из самых мощных в РФ.

Днем ранее дроны атаковали несколько российских регионов. Тогда сообщалось о пожарах на нескольких предприятиях. Среди атакованных объектов был нефтехимический завод в республике Башкортостан.

