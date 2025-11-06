Американские аналитики зафиксировали успех украинских войск на покровском направлении, тогда как у самого Покровска россияне продвигаются.

Украинские силы достигли тактических успехов в районе Доброполья на Покровском направлении в Донецкой области. Впрочем, в районе самого города россияне продвигаются.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи, которые свидетельствуют, что ВСУ продвинулись на северо-восток и юго-восток от Шахово, то есть на восток от Доброполья. Украинские подразделения также удерживают позиции к востоку от Шахово, в зоне, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск.

В то же время ISW отмечает, что в районе Покровска российские войска имеют определенные локальные успехи. На опубликованных 5 ноября видео видно, как оккупанты продвинулись в западной части Родинского, к северу от Покровска. Российские военные блогеры также заявляют о продвижении в северо-восточной части Покровска, а также у Гришино и Сухецкого.

Покровское направление - что надо знать

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении за прошедшие сутки оккупанты 93 раза пытались прорвать оборону украинских сил. Враг атаковал в районах Маяка, Никаноровки, Федоровки, Покровска, Лисовки, Звирово, Новопавловки, Котлиного, Удачного, Новосергиевки и Ялты.

Штурмовики 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских оккупантов здание городского совета Покровска. Над зданием взвился украинский флаг.

В то же время Le Monde пишет, что российские оккупационные войска окружили Покровск Донецкой области с севера и проникли в город с юга и востока. Этот населенный пункт может стать первым важным городом, захваченным армией РФ после падения Авдеевки в феврале 2024 года.

