Сейчас на рынке есть USB 7 разных цветов.

Если присмотреться к USB-кабелю, можно заметить, что внутри коннектора бывает цветная вставка: синяя, чёрная, красная и так далее. Оказывается, это сделано не просто для красоты, цвет обозначает поколение интерфейса и скорость передачи данных.

Несмотря на то, что все разъёмы USB выглядят одинаково, возможности у них могут сильно отличаться. Как рассказали на ZDNET, даже 2 одинаковых USB-C на одном ноутбуке нередко различаются по скорости или мощности питания.

Белый - первое поколение USB 1.x, самая низкая скорость передачи данных - до 12 Мбит/с. Чаще всего встречается на старых устройствах или периферии, где скорость не важна.

Чёрный - стандарт USB 2.0, поддерживает до 480 Мбит/с. До сих пор самый распространённый вариант.

Жёлтый - порты, которые остаются активными даже при выключенном компьютере. Они могут быть USB 2.0 или 3.0 и позволяют, например, заряжать устройства при спящем ноутбуке.

Оранжевый - аналог жёлтого, но с поддержкой USB 3.0 и более высокой скоростью.

Синий - классический USB 3.0 (SuperSpeed), обеспечивает передачу данных до 5 Гбит/с. Самый узнаваемый цвет, который можно встретить на современных ноутбуках и внешних накопителях.

Бирюзовый - USB 3.1, скорость до 10 Гбит/с.

Красный - новейшие версии USB 3.1 Gen 2 и USB 3.2, со скоростями до 10–20 Гбит/с. Эти порты тоже всегда включены и могут питать устройства даже при выключенном ПК.

Кроме того, современные USB-C порты делятся на версии USB 2.0 (до 480 Мбит/с), USB 3.x (до 20 Гбит/с) и Thunderbolt, который обеспечивает до 40 Гбит/с.

Видео дня

Новейший стандарт USB 4, уже доступный на некоторых моделях вроде MacBook Pro M4, способен достигать скорости до 120 Гбит/с и полностью совместим с предыдущими поколениями.

Ранее мы рассказывали, как исправить 5 самых распространённых проблем с HDMI-кабелем. Некоторые неполадки можно исправить очень просто.

Вас также могут заинтересовать новости: