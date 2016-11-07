В Измаиле с острой кишечной инфекцией госпитализированы 8 воспитанников детсада

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, по оперативной информации, среди воспитанников детского сада № 19 «Маяк» с 5 по 7 ноября зарегистрировано 8 случаев заболевания детей в возрасте 3-4 лет острой кишечной инфекцией.

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«Дети с течением заболевания средней тяжести госпитализированы в инфекционную больницу Измаильского райсовета. Больных бактериологически и вирусологически обследовано», - отметили в управлении. Установлен предварительный диагноз - ротавирусная инфекция.

С целью расследования причин вспышки заболевания Измаильским горисполкомом создана рабочая группа и проведена проверка детского сада. В ходе проверки выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. В связи с этим деятельность детсада «Маяк» приостановлена до 14 ноября.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования в Измаиле продолжаются.