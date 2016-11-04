В Украине количество жертв суррогатного алкоголя возросло до 67 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, вчера умерла жительница пгт Близнюки Харьковской области. Всего в этом регионе количество отравлений фальсифицированным алкоголем составляет 98, из них 51 человек умер. По данным экспертизы, метиловый спирт обнаружен у 46 умерших.

В Донецкой, Луганской, Житомирской областях, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано. В целом в этих регионах отравилось 46 человек, из них 16 умерли.

Таким образом, по данным Госпродпотребслужбы, «по состоянию на 16 час 03.11.2016 года в стране зарегистрировано 144 случая отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них завершились летально – 67».

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Согласно результатам судмедэкспертизы, у 52 умерших в крови обнаружен метанол (Харьковская область – 46, Николаевская область – 5, Житомирская -1), добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.