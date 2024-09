Студия Fntastic пытается вернуться в строй.

Студия Fntastic, разработчики скандально известного выживача The Day Before, вернулась после своего закрытия в декабре прошлого года и уже анонсировала новую игру.

Новый проект получил название Escape Factory, это мультиплеерный платформер про маленьких работников заводов, которые пытаются сбежать с опасных производств, преодолевая полосу препятствий. Игра очень напоминает Fall Guys, вышедшую в 2020 году, только с камерой в изометрии. Игра получила страницу на Kickstarter, разработчики планируют собрать с донатов от 20 до 700 тысяч долларов. Но в отличии от прошлого проекта студии, сомневаться в том, что он существует не стоит, у Escape Factory уже есть демоверсия в Steam.

Fntastic - небольшая инди-студия родом из Якутии, которая после российского вторжения в Украину перебазировалась в Сингапур. За плечами разработчиков 6 проектов. Общая черта всех игр студии - они получали большую поддержку от пользовалетей за счёт подхода разработчиков к геймдизайну: студия не слишком любила выдумывать собственные идеи и уникальные механики, а просто брала успешные и любимые концепты игроков из разных игр и склеивала их в один проект.

Самым громким анонсом студии стал мультиплеерный экшн от третьего лица в сеттинге зомби апокалипсиса The Day Before, которую Fntastic представила в январе 2021 года. Игру сразу начали сравнивать с DayZ, The Last of Us и The Division за её геймплей и игровые локации, хоть действия разворачивались в вымышленном городе, он явно был вдохновлён Нью-Йорком. Игра сразу получила много внимания, её показывали на конференции Nvidia, а IGN устроила отдельный ивент для презентации геймплея.

Чем ближе к релизу The Day Before, тем в большее количество скандалов попадала Fntastic. Была и история с удалением игры из Steam из-за авторских прав, и критика компании за использование в разработке волонтёров, которым не платили зарплату. Но вот в декабре 2023 года наконец-то игра выходит, и оборачивается полным провалом, да так, что студия Fntastic объявила о закрытии. В игре не реализовали и половины обещаний, а техническая сторона проекта была просто ужасной.

Вместе с анонсом Escape Factory, разработчики заявили о возрождении студии под названием Fntastic 2.0. На официальном сайте лежит целый PDF файл, в котором глава компании написал, что теперь главное для команды это чесность, прозрачность и профессионализм. Также в документе представлен новый логотип Fntastic 2.0.

