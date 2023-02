В Сети многие месяцы бытует мнение, что игры не существует.

Якутская студия Fntastic, которая после полномасштабного вторжения России в Украину перебазировалась в Сингапур, попала в очередной скандал. Разработчики опубликовали 10-минутную геймплейную демонстрацию The Day Before — своего многопользовательского шутера в антураже постапокалипсиса. В ролике они напрямую скопировали кадры из трейлера зомби-режима Call of Duty: Black Ops Cold War.

На поразительное сходство обратил внимание пользователь Twitter под псевдонимом Chromastone10. Он опубликовал видео со сравнением четырех сцен из демонстрации The Day Before и трейлера CoD. После этого сомнения насчет копирования отпадают.

Студия Fntastic "одолжила" все элементы — от ракурсов до освещения и элементов окружения. А персонажи в презентации The Day Before даже носят экипировку, похожую на снаряжение бойцов из Call of Duty: Black Ops Cold War. Хорошо хоть якутские разработчики додумались модели не копировать, а вставить свои.

На этом разоблачение Chromastone10 не закончилось. В той же ветке в Twitter он опубликовал еще несколько подтверждений, что The Day Before — это просто калька других игр. Он опубликовал арты, скриншоты и фрагменты геймплея, которые копируют Tom Clancy's The Division, SnowRunner и ремейк Resident Evil 2. А пользователь RealDBT показал взятые из Black Ops Cold War шрифты для оружия в проекте Fntastic.

The Day Before — основная информация

Это многопользовательский шутер в антураже постапокалипсиса, в котором необходимо искать ресурсы, добывать лучшую экипировку, объединяться в команды с другими пользователями и сражаться с врагами.

С момента анонса The Day Before называют клоном The Division, The Last of Us и SnowRunner. В Сети есть целые исследования от энтузиастов, которые подтверждают, что Fntastic нагло ворует элементы из других игр и ничего своего не создает.

После публикации последней геймплейной демонстрации проект снова раскритиковали, причем не только из-за копирования. Игроки также заметили ухудшение графики.

