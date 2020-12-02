Авторы отметили 15-летие студии.

За четыре месяца с момента релиза многопользовательская аркадная игра Fall Guys: Ultimate Knockout разошлась тиражом 11 миллионов копий в Steam.

Об этом разработчики из Mediatonic сообщили в специальном видео, посвященном 15-летию студии.

Ролик к 15-летию создателей Fall Guys

Разработчики рассказали, что изначально в студии было всего 2 человека. Теперь в штате компании 271 сотрудник.

За свою 15-летнюю историю Mediatonic создали 130 игр – по большей части браузерных. Первая называлась Snowman Savage. Она вышла в 2005 году.

Однако настоящий успех закрепился за авторами после релиза Fall Guys: Ultimate Knockout.

Игра вышла 4 августа 2020 года в Steam и на PS4. На протяжении месяца она была доступна бесплатно подписчикам сервиса PS Plus.

Спустя неделю после выхода в Fall Guys играло уже 8 миллионов человек на PlayStation 4.

К концу августа Sony объявила, что Fall Guys стала самой скачиваемой игрой за всю историю сервиса PlayStation Plus.

По состоянию на середину ноября в Fall Guys на PS4 сыграло свыше 29 миллионов человек.

Меньше чем за месяц после релиза в Steam игру купило 7 миллионов человек.

Подробнее о Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательский платформер с элементами королевской битвы. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала и заберет корону.

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Автор: Сергей Коршунов