Fall Guys: Ultimate Knockout / фото Devolver Digital
За четыре месяца с момента релиза многопользовательская аркадная игра Fall Guys: Ultimate Knockout разошлась тиражом 11 миллионов копий в Steam.
Об этом разработчики из Mediatonic сообщили в специальном видео, посвященном 15-летию студии.
Ролик к 15-летию создателей Fall Guys
- Разработчики рассказали, что изначально в студии было всего 2 человека. Теперь в штате компании 271 сотрудник.
- За свою 15-летнюю историю Mediatonic создали 130 игр – по большей части браузерных. Первая называлась Snowman Savage. Она вышла в 2005 году.
- Однако настоящий успех закрепился за авторами после релиза Fall Guys: Ultimate Knockout.
- Игра вышла 4 августа 2020 года в Steam и на PS4. На протяжении месяца она была доступна бесплатно подписчикам сервиса PS Plus.
- Спустя неделю после выхода в Fall Guys играло уже 8 миллионов человек на PlayStation 4.
- К концу августа Sony объявила, что Fall Guys стала самой скачиваемой игрой за всю историю сервиса PlayStation Plus.
- По состоянию на середину ноября в Fall Guys на PS4 сыграло свыше 29 миллионов человек.
- Меньше чем за месяц после релиза в Steam игру купило 7 миллионов человек.
Подробнее о Fall Guys: Ultimate Knockout
Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательский платформер с элементами королевской битвы. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала и заберет корону.