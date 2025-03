Также она ещё и делала улучшенные ремастеры трилогии GTA.

Rockstar Games объявила о покупке Video Games Deluxe, сиднейской студии, известной по работе над L.A. Noire: The VR Case Files и недавними улучшениями для GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.

После сделки команда получит новое имя - Rockstar Australia, однако финансовые детали поглощения остаются за закрытыми дверями.

Связь Video Games Deluxe с Rockstar уходит корнями в далёкое прошлое. Ещё до своего основания её сотрудники трудились в Team Bondi, студии, работавшей над оригинальным L.A. Noire под руководством австралийского геймдизайнера Брендана Макнамары. Позже они продолжили работу с Rockstar над VR-версией детектива.

Последний проект Video Games Deluxe - улучшенные ремастеры классических GTA для iOS и Android, где разработчики доработали освещение и исправили ошибки неудачного релиза 2021 года. Эти изменения позже были включены и в ПК-версию сборника.

Чем займётся Rockstar Australia под новым именем, пока неизвестно. Однако с учётом опыта студии в создании VR-контента и ремастеров, можно предположить, что Rockstar Games готовит для неё интересные задачи.

Ранее мы рассказывали, что улучшенная версия GTA 5 на ПК весит меньше, чем оригинал. Rockstar добавила в игру трассировку лучей, DLSS, FSR и прочие технические навороты.

