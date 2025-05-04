Дело тянется ещё с осени 2024 года, когда писатель-фантаст Мэттью Келси Мартино заметил подозрительные сходства игры со своим рассказом.

Осенью 2024 года фантаст Мэттью Келси Мартино подал в суд на Bungie, обвинив студию в плагиате. По его словам, сюжет первой кампании Destiny 2 подозрительно похож на рассказ, который он опубликовал в блоге под псевдонимом Caspar Cole.

Но есть проблема: Красная война, первая кампания Destiny 2, которая и якобы стала плагиатом, ныне лежит в Content Vault, хранилище вырезанного контента. Она официально недоступна, и, что особенно удобно для Bungie, недоказуема. Новые игроки её не увидят, а значит для суда материала нет.

Студия утверждала, что контент "временно убран", но как только начался судебный процесс, выяснилось, что вернуть кампанию технически невозможно: движок обновили, совместимость потеряна.

Видео дня

В качестве доказательств непохожести сюжетов, Bungie не придумала ничего лучше, чем показать суду, внимание, десятичасовой(!) фанатский ролик про лор Destiny и почти трёхчасовую подборку катсцен из игры.

Судья Сьюзи Морган такие доказательства, мягко говоря, не оценила. Когда Bungie попыталась замять дело, ссылаясь на Destinypedia (фанатскую вики) и вот эти самые длинные видео, она холодно заявила: "Суд не будет рассматривать эти материалы. Их подлинность не подтверждена, и времени для надлежащего разбирательства у нас нет".

Bungie не удалось отклонить обвинения и дело будет продолжаться, однако, как говорит судья, она пока не знает, какие доказательства смогут быть весомыми, ведь видеоигра и текстовый рассказ - совершенно разные форматы.

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