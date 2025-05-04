С момента релиза прошло ровно 3 месяца.

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает собирать заслуженные лавры: всего за три месяца после релиза тираж превысил три миллиона копий, о чём с гордостью сообщили в Warhorse Studios. Для сравнения, первой части понадобилось почти два с половиной года, чтобы дойти до того же рубежа.

Разработчики по этому поводу поделились не только цифрами продаж, но и внутриигровой статистикой. Так, например, игроки провели 387 миллионов часов в состоянии алкогольного опьянения, отдав предпочтение вину (31,2 млн бокалов), хотя и пиво (24,6 млн кружек) не обошлось вниманием. При этом в пьяном виде было убито более 4 миллионов врагов.

Любители скрытного геймплея тоже не теряли времени зря: в игре было взломано почти 195 миллионов замков, а всего украдено на 2,43 триллиона грошей, включая десятки миллиардов предметов.

Видео дня

Неудивительно, что Kingdom Come 2 стала одной из самых популярных игр в Steam за всю историю. Проект получил 88 баллов на Metacritic и 93% положительных отзывов в Steam.

Ранее мы рассказывали, что главный актёр Kingdom Come 2 уже празднует победу на "Игре года" после переноса GTA 6.

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