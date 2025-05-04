Над оформлением книги будут работать мастера Ватикана и Британской монархии.

Студия CCP Games анонсировала "Фундаментальную поэму" вселенной EVE Online. Поэма будет выполнена на телячьей коже, выращенной из стволовых клеток, и написана настоящей кровью игроков, собранной в рамках благотворительной акции.

По словам директора CCP Хильмара Пьетурссона, вдохновение пришло от древнеисландских саг, которые сохранились в оригинале именно благодаря тому, что их писали на пергаменте из коровьей кожи с использованием крови и чернил. Хильмар подчёркивает: цифровая информация нестабильна, а такие носители живут веками. Поэтому EVE Online заслуживает столь же прочного хранилища.

Проект "Фундаментальной поэмы" объединит легенды сообщества игры, знаковые цитаты вроде "Fly Safe" или "Friendship Machine" и реальные истории игроков. Поэма будет оформлена в трёх уникальных экземплярах, над которыми работает компания с тысячелетней традицией, создающая рукописи для Британской монархии и Ватикана.

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Все материалы - не из живых животных: кожа выращивается в лаборатории, а кровь будет собрана у добровольцев на Fanfest в мае 2026 года. При этом часть крови пойдёт на нужды Национального банка крови Исландии, а остальное - в производство книги.

Три копии поэмы будут распределены между исландским институтом Arnastofnun и двумя другими значимыми архивами, которые CCP пока не раскрыла.

Для широкой аудитории поэма выйдет в обычном печатном издании, а вырученные средства помогут частично компенсировать дорогостоящую работу над уникальными экземплярами.

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