На официальной странице ESRB нашли упоминание "внутриигровых покупок".

На официальной странице возрастного рейтинга ESRB для Mafia: The Old Country указано, что игра содержит внутриигровые покупки. Эта пометка часто указывает на наличие микротранзакций, даже в полностью одиночных играх.

Такую формулировку ESRB применяет в случае, если игра позволяет приобретать дополнительный контент за реальные деньги. Это не обязательно означает наличие микротранзакций в духе мультиплеерных игр, но такой риск существует. В частности, это может быть покупка косметических предметов, ускорители прокачки или внутриигровая валюта, или же доступ к дополнительным миссиям или DLC.

В последние годы внутриигровые покупки нередко появляются даже в полностью одиночных играх, например, серия Assassin’s Creed или Hogwarts Legacy, где внутриигровые магазины стали стандартной частью интерфейса.

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Пока неизвестно, какого именно характера будут покупки в Mafia: The Old Country. Возможен вариант, при котором речь идёт исключительно о будущих сюжетных дополнениях

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 8 августа, а уже 8 мая разработчики проведут геймплейную презентацию. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в сети появились геймплейные ролики новой игры от бывшего разработчика GTA. Релиз MindsEye запланирован на 10 июня, но некоторые блогеры уже получили доступ к игре.

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