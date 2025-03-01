В игру добавили трассировку лучей, DLSS, FSR и прочие технические навороты.

Пока GTA 6 где-то на горизонте Rockstar решила вспомнить классику и обновила GTA 5 на ПК, добавив в игру полно технических фич.

В обновлённой версии появятся трассировка лучей, DirectStorage, DLSS 3, FSR1 и FSR3, а также другие улучшения графики и геймплея. Хорошая новость: обладатели GTA 5 в Steam уже могут предзагрузить Enhanced-версию прямо сейчас.

Rockstar немного спрятала её в Steam, у GTA 5 теперь есть два варианта: Grand Theft Auto 5 Legacy (оригинальная версия) и Grand Theft Auto 5 Enhanced, которую можно скачать заранее.

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Любопытный момент: новая версия занимает меньше места. Если оригинал требовал 114 ГБ, то улучшенная версия всего 92 ГБ, что на 22 ГБ меньше.

Перенос сохранений из сюжетного режима доступен уже сейчас, достаточно запустить GTA 5 Legacy и найти нужный пункт в меню паузы. А вот данные GTA Online можно будет перенести только после официального выхода Enhanced-версии.

Релиз Grand Theft Auto 5 Enhanced запланирован на 4 марта.

Ранее мы рассказывали, что глава Corsair отказался от своих слов, что GTA 6 выйдет на ПК в начале 2026 года. Релиз на консолях всё ещё официально запланирован на осень 2025 года.

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