Также Grove Street Games отписалась от Rockstar в социальных сетях.

На днях Rockstar Games выпустила крупное обновление для скандальных ремастеров трилогии GTA, в котором студия переработала освещение, что вернуло игры к классическому виду, а также исправила тонну багов и технических ошибок. Всего патч весил 18 ГБ, почти столько же, сколько все три игры вместе взятые.

Издание Games Radar также заметило, что после обновления из игры исчезли все упоминания студии Grove Street Games, которая была ответственна за разработку и дальнейший провал GTA: Definitive Edition.

Кроме того, пользователи Twitter заметили, что Grove Street Games отписалась от аккаунта Rockstar. Похоже, что сотрудничество между компаниями полностью разорвано.

Видео дня

Grove Street Games разработала GTA The Trilogy: Definitive Edition, которая после выхода в 2021 году получила шквал критики за техническое и визуальное состояние любимых публикой игр. Больше всего досталось самой Rockstar, которая перед релизом ремастеров убрала классические части GTA со всех магазинов.

Месяц назад оригинальной GTA: San Andreas стукнуло 20 лет. В честь этого, один из самых известных мододелов игры выпустил огромное обновление для своего мода, который исправляет большинство технических ошибок в игре, а также возвращает некоторый вырезанный контент.

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