Релиз MindsEye запланирован на 10 июня, но некоторые блогеры уже получили доступ к игре.

В сети всплыли новые геймплейные фрагменты Mindseye, игры, от бывшего продюсера GTA. Судя по всему, какой-то блогер получил доступ к материалам раньше времени, и те явно не предназначались для широкой публики.

В первом видео показана эффектная автомобильная погоня по ночному городу. Главный герой, Джейкоб Диас, мчится за загадочной девушкой по имени Клаудия, неясно, с какими намерениями, но выглядит всё стильно: огни, отражения, неон.

В другом отрывке Диас уже не догоняет, а отстреливается, идёт сражение в подземном комплексе. В ход идут автоматы и боевые дроны.

Релиз MindsEye запланирован на 10 июня. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что бывший разработчик GTA хочет вернуть в моду игры-блокбастеры вместе со своим проектом MindsEye. Разработчики больше не черпают вдохновение из фильмов, считает Адам Уайтинг.

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