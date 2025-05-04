Psychonauts, культовая игра о путешествиях в подсознание и борьбе с эмоциональным багажом, в этом году отмечает своё 20-летие. В честь юбилея создатель игры Тим Шейфер рассказал, что вдохновляло его при создании проекта, который стал поворотной точкой не только для него, но и для жанра 3D-платформеров.
Шейфер начал карьеру в LucasArts, где работал над квестами Grim Fandango и Full Throttle, но всё изменилось после знакомства с Super Mario 64. Он вспоминает, как впервые просто наклонил стик - и персонаж сразу побежал в нужную сторону. Это простое, но революционное ощущение управления навсегда изменило его подход к играм:
"Я подумал: ‘А зачем мне вообще делать point-and-click, если я могу просто взять геймпад и двигаться?’ Я захотел создать консольную игру, с персонажами, экшеном и при этом с историей".
Позже на него повлияли и другие хиты той эпохи: Final Fantasy VII, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, игры, где управление персонажем реализовано напрямую, а при этом сохранялись повествование, загадки и эмоциональные сцены. Именно тогда он осознал, что хочет оставить классические квесты и попробовать себя в новом формате - динамичном, но всё ещё глубоко сюжетном.
Однако Psychonauts - не просто продукт влияния больших хитов. Вдохновением стали и менее известные проекты. Например, Skies of Arcadia для Dreamcast: Шейфер позаимствовал механику добычи ресурса из-под земли. Также на проект повлияли хоррор-экшен The Suffering, эстетика The Nightmare Before Christmas, картины Джо Соррена, и даже романы Харуки Мураками.
Главный герой Разпутин тоже собран из культурных обломков: его проблемные отношения с отцом отсылают к фильму Dreamscape (1984), а целеустремлённость и стремление "исправлять разум" вдохновлены картиной "Легенда о Красном драконе" с Джетом Ли.
Спустя двадцать лет влияние "Психонавтов" всё ещё чувствуется, и не только в продолжении Psychonauts 2, но и в сотнях других проектов, вдохновлённых её уникальным стилем и подходом.
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