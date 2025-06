Педро Паскаль ведь жив, и сейчас снимается буквально во всём, говорит Крейг Мейзин.

Если вы уже посмотрели второй сезон The Last of Us, то наверняка до сих пор не отошли от самого шокирующего момента - смерти Джоэла. Во втором эпизоде его жестоко убивает Эбби, и сцена разыграна практически покадрово как в The Last of Us Part 2.

Для многих это было тяжёлое зрелище, и шоураннер Крейг Мейзин прекрасно это понимает, но напоминает, что ничего нового он не придумал. Просто сделал то, что до него сделал автор игры: "Он [Нил Дракманн - прим. УНИАН] сделал это. Все сошли с ума. А потом и я должен был сделать это, потому что он сделал. Мне понравилось это делать, я счёл это отличным решением".

По словам Мейзина, упрёков он выслушал достаточно, но одна претензия его особенно поражает:

Видео дня

"Самая частая жалоба, которую я слышу: "Зачем вы убили Педро Паскаля?" - Я всё время объясняю: мы его не убивали! Он живой. Всё нормально. Он вообще-то снимается буквально везде. Так в чём проблема?!".

Судя по всему, для многих смерть героя слилась с образом самого актёра, настолько сильно Паскаль ассоциируется с Джоэлом. Но правда в том, что Педро Паскаль сейчас один из самых востребованных актёров в мире.

Этим летом он появится в роли Рида Ричардса в "Фантастической четвёрке", сыграет в новом фильме Селин Сон "Материалисты", а также вернётся к роли мандалорца в полнометражке The Mandalorian & Grogu.

Ранее мы рассказывали, что во 2 сезоне "Последних из нас" добавили ксенофобскую сцену, которую вырезали из игры. Как говорит Крейг Мейзин, эта сцена должна была показать Элли, что она слишком далеко зашла.

Вас также могут заинтересовать новости: