Если вы уже посмотрели второй сезон The Last of Us, то наверняка до сих пор не отошли от самого шокирующего момента - смерти Джоэла. Во втором эпизоде его жестоко убивает Эбби, и сцена разыграна практически покадрово как в The Last of Us Part 2.
Для многих это было тяжёлое зрелище, и шоураннер Крейг Мейзин прекрасно это понимает, но напоминает, что ничего нового он не придумал. Просто сделал то, что до него сделал автор игры: "Он [Нил Дракманн - прим. УНИАН] сделал это. Все сошли с ума. А потом и я должен был сделать это, потому что он сделал. Мне понравилось это делать, я счёл это отличным решением".
По словам Мейзина, упрёков он выслушал достаточно, но одна претензия его особенно поражает:
"Самая частая жалоба, которую я слышу: "Зачем вы убили Педро Паскаля?" - Я всё время объясняю: мы его не убивали! Он живой. Всё нормально. Он вообще-то снимается буквально везде. Так в чём проблема?!".
Судя по всему, для многих смерть героя слилась с образом самого актёра, настолько сильно Паскаль ассоциируется с Джоэлом. Но правда в том, что Педро Паскаль сейчас один из самых востребованных актёров в мире.
Этим летом он появится в роли Рида Ричардса в "Фантастической четвёрке", сыграет в новом фильме Селин Сон "Материалисты", а также вернётся к роли мандалорца в полнометражке The Mandalorian & Grogu.
Ранее мы рассказывали, что во 2 сезоне "Последних из нас" добавили ксенофобскую сцену, которую вырезали из игры. Как говорит Крейг Мейзин, эта сцена должна была показать Элли, что она слишком далеко зашла.