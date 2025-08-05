Игра заточена под короткие сессии, а первые 4 уровня можно пройти бесплатно.

Легендарная RPG Disco Elysium теперь доступна в Google Play. Разработчики адаптировали её под мобильные платформы, переработав игру под вертикальный режим.

Ещё одно новшество - возможность крутить камеру на 360 градусов в некоторых сценах, а также панорамные локации, которые помогают глубже прочувствовать атмосферу. Сама игра заточена под короткие сессии по паре десятков минут.

История в Android-версии разбита на главы. Первые четыре дают бесплатно, а чтобы пройти дальше придётся купить полную версию за 10 долларов.

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Disco Elysium - это ролевая игра, где вы берёте на себя роль детектива, который просыпается после жесточайшей попойки и не помнит, кто он, где он и что происходит. Тем не менее, ему нужно взяться за дело - расследовать загадочное убийство, совершённое во дворе гостиницы в мрачном прибрежном районе города Ревашоль.

Игра вышла в 2019 году и моментально стала культовой. Её хвалили за необычную структуру, литературный стиль и возможность строить персонажа через внутренние диалоги с голосами в голове. У неё 91 балл из 100 на Metacritic и 93% положительных отзывов в Steam.

Ранее мы рассказывали, что в сети появилась внутренняя презентация отменённого спин-оффа Disco Elysium. Главными героями игры должны были стать Куно и Куна.

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