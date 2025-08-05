Xbox сделает кастомный геймпад к 40-летию студии Rare, разработчиков Battletoads и Donkey Kong

Недавно Microsoft отменила следующую игру студии - Everwild.

К 40-летию студии Rare на Amazon раньше времени появился специальный геймпад для Xbox от компании 8BitDo. Контроллер заметили пользователи Reddit, однако ни Microsoft, ни сама Rare, ни производитель пока официально о нём не сообщили.

Тем не менее, 8BitDo на днях уже дразнили тизером своего первого беспроводного контроллера для Xbox, и его презентация должна состояться как раз сегодня, 5 августа.

Это не стандартный контроллер от самой Microsoft, устройство сделали в честь 40-летия Rare и при этом оно лицензировано. Новинка получила стики, устойчивые к дрифту, программируемые задние кнопки и поддержку Xbox Series, Xbox One, ПК, Android и iOS. Также это первый Xbox-контроллер от 8BitDo с подключением по 2.4 ГГц.

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Дату 4 августа студия Rare традиционно считает днём своего рождения, в этот день выходили сборник Rare Replay и юбилейное событие по Sea of Thieves.

Правда, 40-летие Rare наступает на фоне не самых радужных новостей: в июле студия лишилась части ветеранов после масштабных увольнений в Microsoft. Вместе с отменой Everwild компанию покинули ведущий дизайнер Грегг Мейлс, проработавший в Rare 35 лет, и Луиза О'Коннор.

Ранее мы рассказывали, что Xbox сделал геймпад в стилистике DOOM: The Dark Ages. Его заметили у Фила Спенсера.

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