Как говорит шоураннер Крейг Мейзин, эта сцена должна была показать Элли, что она слишком далеко зашла.

Крейг Мейзин, шоураннер "Последних из нас", рассказал, что в финал второго сезона добавили сцену, которую ранее вырезали из игры.

По словам Мейзина, речь идёт о жутком эпизоде с Элли, которую уносит течением на остров, принадлежащий религиозному культу Серафитов. Там она сталкивается с ребёнком из этого сообщества и просит передать его матери, что она не из WLF.

Мальчик соглашается и тут же разрешает взрослым связать Элли и распороть ей живот. К счастью, до этого не доходит, героиня сбегает. Но сам момент, по мнению Мейзина, слишком важен, чтобы остаться за кадром:

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"Это сцена про ксенофобию. Элли могла бы стать их союзником, она пыталась спасти одного из них, но они даже не пытаются это осмыслить. Всё, что они видят - чужак, которого надо убить. И даже ребёнок с этим согласен".

Сцена также подчёркивает одержимость Элли в её поиске Эбби, несмотря на явные сигналы от мира, что пора остановиться: "Вселенная словно говорит ей: "Посмотри, как далеко ты зашла. Ты чуть не умерла. Возвращайся." Но она всё равно идёт дальше. К аквариуму".

Ранее завершился 2 сезон "Последних из нас". Мы рассказывали, что в нём показали и что нас ждёт в 3 сезоне.

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