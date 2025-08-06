Разбираемся, нужно ли каждый день поливать огурцы во время активного плодоношения, а также когда и как правильно это делать.

С приходом августа меняется не только погода, но и правила ухода за огородом, в частности, техника полива огурцов. В этот период им необходимо уже намного меньше влаги, но оставлять овощи совсем без воды нельзя. Рассказываем, когда и как часто поливать огурцы, чтобы продлить плодоношение до самых заморозков.

Как поливать огурцы в августе

Базовые правила полива огурцов (и других овощей) остаются прежними:

вода для должна быть теплой - около 27°С;

поливать нельзя при активном солнце - лучше это делать по вечерам или утрам;

поливать следует регулярно, но не часто, избегая переувлажнения или пересыхания почвы.

Как часто проводить полив? Опытные огородники советуют до окончания активного сбора плодов проводить полив около 3 раз в неделю. При этом расход воды должен быть внушительным - на 1 кв. м. до 8-10 литров. Начиная с середины августа, полив проводят реже: примерно один раз в 7-10 дней, воды также нужно уже меньше - 7-8 л на 1 кв. м.

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Несколько иной полив в теплице: так как там температура выше, то поливают кусты чаще, но порции воды уже меньше.

Важно не забывать: если огурцам на огороде чаще нужен полив, то тепличным - проветривание. Но уровень влажности в теплице лучше поддерживать все-таки на отметке 80%, что также убережет ваш урожай от коварного паутинного клеща.

Можно ли поливать огурцы сверху по листьям

Многие огородники часто задаются вопросом, как правильно поливать огурцы: по листьям или под корень? На самом деле полив под корень можно совмещать с орошением по листу. Главное правило - дождевание нужно делать, когда нет яркого солнца, так как листья могут получить ожоги.

Чаще всего советуют поливать огурцы по листу до 9 часов утра, тогда и днем влажность вокруг растений будет выше. Но почва возле корневой шейки должна быть сухой, иначе корень начнет гнить. Можно проводить дождевание и вечером, когда солнце уже не активно, но прохлада еще не наступила.

Поливать огурцы нельзя в нескольких случаях: если почва достаточно влажная - овощи попросту можно залить, в жаркую погоду (говорили об этом выше), а также когда температура ниже +15 градусов. Также избегайте полива при наличии признаков гнили.

Напомним, ранее мы рассказывали, существует ли самое лучшее средство от паутинного клеща и чем обрабатывать огурцы и помидоры, если их настигла такая беда.

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