Общий бюджет франшизы может достигать 800-850 миллионов долларов.

Бюджет сериала "Ведьмак" от Netflix превысил полмиллиарда долларов, сообщило издание Redanian Intelligence.

По подсчётам журналистов, только на основные сезоны, спин-оффы и один из отменённых проектов компания потратила как минимум 500 миллионов долларов, и это без учёта двух анимационных фильмов.

Больше всего средств ушло на второй сезон - 176,3 миллиона долларов, или по 22 миллиона за эпизод. Первый сезон стоил значительно меньше - около 92,1 миллиона, а третий - 162 миллиона (по 20,2 миллиона за эпизод).

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Мини-сериал "Ведьмак: Происхождение" обошёлся в 50,3 миллиона, а производство спин-оффа о банде "Крысы пограничья", который может вообще не увидеть свет, уже съело 20 миллионов.

Суммарно, по оценке Redanian Intelligence, общий бюджет франшизы может доходить до 800-850 миллионов долларов, если учесть будущие эпизоды и анимационные фильмы "Кошмар волка" и "Сирены глубин", чьи бюджеты не раскрываются.

Ранее мы рассказывали, что на Netflix вышел аниме-фильм по "Ведьмаку" с "голосом" Геральта из игр. Есть официальные украинские субтитры.

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