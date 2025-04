В украинский прокат фильм выйдет 24 июля 2025 года.

Кинокомпания Marvel Studios представила новый трейлер супергеройского фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps), который станет первым фильмом шестой фазы "Кинематографической вселенной Marvel".

События фильма происходят на Земле в ретро-футуристической параллельной вселенной, вдохновленной эстетикой 1960-х. При этом супергеройская команда "Фантастическая четверка" здесь уже представлена после того, как они получили свои сверхъестественные способности. Они – защитники Земли, которых все обожают. Однако, когда кажется, что все складывается идеально, они предстают перед самым тяжелым испытанием: балансировкой между своими героическими обязанностями и семейными связями. Четверке придется защитить Землю от ненасытного космического бога Галактуса и его загадочной вестницы Серебряной Серферки. Но когда план Галактуса поглотить планету и всех ее жителей приобретает неожиданно личный характер, их борьба становится еще более ожесточенной.

В новой версии "Фантастической четверки" роль Рида Ричардса (он же "Мистер Фантастик") получил Педро Паскаль ("Гладиатор II", сериалы "Игра престолов", "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас"). Ванессе Кирби ("Наполеон", "Фрагменты женщины", франшиза "Миссия невыполнима") досталась роль Сью Сторм (она же "Женщина-невидимка"), а Джозефу Куинну ("Оверлонд", "Гладиатор ІІ", "Тихое место: День первый", сериал "Очень странные дела") – роль Джонни Сторма (он же "Человек-факел"). Роль Бена Гримма (он же "Существо") получил Эбон Мосс-Бахрах (сериал "Медведь").

Тем временем, роль Галактуса исполнил Ральф Инесон ("Ведьма", "Творец","Носферату", франшиза "Гарри Поттер"), а Серебряной Серферки – Джулия Гарнер (сериалы "Озарк", "Американцы", "Изобретая Анну").

Также в фильме задействованы Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Круэлла", сериал "Черная птица"), Наташа Лионн (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Матрешка", "Покерфейс"), Джон Малкович ("Опасные связи", "Воздушная тюрьма", "Тень вампира", сериал "Новый Папа") и другие.

Режиссером фильма выступил Мэтт Шекман, который до этого работал над многими популярными сериалами, в частности, "Доктор Хаус", "Фарго", "Хорошая жена", "Игра престолов" и "ВандаВижн".

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 24 июля 2025 года.

