Разбираемся, как получать пенсию, если живешь за границей - инструкция для украинских пенсионеров.

Ныне тысячи украинских пенсионеров живут за пределами страны. Могут ли они продолжать получать, как и раньше, украинскую пенсию? Или же для этого нужно возвращаться обратно в Украину? Мы разобрались в нюансах этого вопроса, а также того, как оформить украинскую пенсию за границей - рассказываем, что важно знать, чтобы не потерять право на выплаты.

Как получить украинскую пенсию за границей

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие пенсионеры, которые выехали за границу, столкнулись с трудностями в получении пенсий. Однако сейчас этот процесс сейчас упростили, поэтому пенсионер, даже проживая за рубежом, может рассчитывать на свои "кровные" - нужно лишь придерживаться определенных правил.

Если ранее средства выплачивались преимущественно через Ощадбанк, то теперь пенсионеры могут получать выплаты на счет в любом украинском банке или же международным почтовым переводом через Укрпочту.

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При этом, для получения украинской пенсии неважно, какие страны имеют пенсионный договор с Украиной, так как выплаты в этом случае начисляет Украина согласно законодательству, а не страна пребывания пенсионера.

Обязательной для украинцев, которые находятся за границей (а также проживают на временно оккупированных территориях) является ежегодная физическая идентификация. Ее нужно проходить каждый год до 31 декабря - если этого не сделать, пенсионные выплаты могут быть приостановлены.

Пройти индентификацию можно двумя способами:

через вебпортал Пенсионного фонда Украины (после авторизации в личном кабинете с помощью квалифицированной подписи);

по видеоконференцсвязи с представителем ПФУ.

Те украинцы, которые достигли пенсионного возраста после выезда за рубеж, могут оформить пенсию удаленно. Это можно сделать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как оформить украинскую пенсию за границей дистанционно:

авторизоваться на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

перейти в раздел "О пенсионном обеспечении";

выбрать услугу "Заявление о назначении пенсии";

заполнить электронную форму и прикрепить скан-копии документов (все они перечислены на сайте).

Такой способ позволяет подать заявление без необходимости приезжать в Украину.

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