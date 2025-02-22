Попытка создать настоящий рай для отдельно взятой популяции мышей закончилась драматической гибелью всей "цивилизации".

Существует распространенное мнение, что из-за постоянного роста численности населения на планете когда-то людям не хватит еды, и начнется массовое вымирание от голода. Многие ученые довольно скептически воспринимают это, ведь прогресс в технологиях сельского хозяйства опережает темпы прироста населения.

Однако есть и противоположное мнение, которое менее популярно, но, вероятно, даже более интересно: а не начнет ли вымирать человечество тогда, когда удовлетворит все свои потребности и потеряет мотивацию что-то делать? И однажды был проведен научный эксперимент, который вроде бы подтвердил это опасение.

Как пишет научный вестник IFI Science, в 1970-х годах американский психолог Джон Б. Калхун начал серию экспериментов, в рамках которых наблюдал за поведением мышей в условиях, когда все их естественные потребности были полностью удовлетворены. Самый известный из этой серии экспериментов получил название "Вселенная 25". И стал одним из самых противоречивых научных исследований в современной истории.

Видео дня

Условия эксперимента

Доктор Калхун взял четыре пары здоровых мышей для размножения и поместил их в "утопию". Окружающая среда была создана для устранения проблем, которые могут привести к смертности в дикой природе. Они могли получить неограниченное количество пищи, воды и материалов для обустройства гнезд, температура воздуха держалась на комфортном уровне. Были приняты чрезвычайные меры, чтобы предотвратить проникновение какой-либо болезни в эту Вселенную 25.

В таких курортных условиях мыши начали стремительно размножаться, их популяция удваивалась примерно каждые 55 дней. Но достигнув населения в 620 особей, прирост популяции замедлился и она удваивалась уже каждые 145 дней.

Облака над раем

Доктор Калхун заметил, что мыши разделились на группы, и тем, кто не мог найти роль в этих группах, было некуда деваться. Ученый объяснил это тем, что в созданных им тепличных условиях до зрелости доживало значительно больше молодняка, чем необходимо, чтобы заменить своих сородичей, умерших досрочно или наоборот от старости. В естественных условиях такие "лишние" представители группы просто "эмигрировали" прочь. Однако в закрытой Вселенной 25 им было некуда деваться, и они стали изолированными от остальной популяции.

Как писал в отчетах Калхун, самцы такого типа избегали физических и психологических контактов с другими мышами, стали малоактивными и скопились в нескольких местах на дне Вселенной. Когда на них нападали агрессивные самцы, они не реагировали. Среди самок тоже были подобные "изгои". Они избегали контактов с другими мышами, но их, в отличие от самцов, никто не бил.

В то время, пока одни мыши становились изолированными от остальных апатичными аутсайдерами, мыши "альфа-самцы" наоборот стали чрезвычайно агрессивными, нападая на других без мотивации или выгоды для себя. Более того, они регулярно насиловали не только самок, но и других самцов. Иногда доходило до каннибализма.

Апокалипсис в утопии

Тревожные изменения в поведении представителей популяции нарастали. Матери начали бросать детенышей на произвол судьбы, возможно из-за привычки, что еды всегда достаточно. Другие наоборот стали агрессивными к нарушителям их гнезд. Матери регулярно убивали своих же детенышей. Детская смертность на некоторых территориях утопии достигала 90 процентов.

В этой фазе, которую Калхун назвал "второй смертью", молодые мыши, которым удалось пережить нападения их матерей, вырастали в условиях такого необычного поведения взрослых и, как следствие, не получали примеров естественного поведения мышей. На этом этапе многие молодые мыши проявляли небольшой интерес к спариванию, или вовсе не интересовались этим, вместо этого проводя время за потреблением пищи и отдыхом в одиночестве.

Территория Вселенной 25 была рассчитана максимум на 3 тысячи мышей, но популяция так никогда и не достигла этой отметки. На пике она имела 2200 обитателей, и после этого началось сокращение популяции. Многие мыши уже совсем не интересовались размножением и ушли на верхние этажи вольера. Зато другие сформировали агрессивные "банды", которые базировались внизу вольера и регулярно нападали и каннибализировали другие группы, а также своих "собратьев".

В конце концов из-за низкой рождаемости и высокой детской смертности в сочетании с насилием во взрослом возрасте вскоре вся колония вымерла. В момент, когда разворачивался этот мышиный апокалипсис, еды и воды оставалось достаточно, и все естественные потребности мышей полностью удовлетворялись.

Выводы из эксперимента

Калхун назвал то, что он считал причиной коллапса, "поведенческой раковиной". Анализируя результаты эксперимента, он писал, что для мышей характерен определенный набор поведенческих шаблонов: поиск пары, забота о потомстве, территориальная оборона, иерархическая внутригрупповая и межгрупповая социальная организация.

"Когда поведение, связанное с этими функциями, не развивается, не происходит развития социальной организации и воспроизводства. Как в случае с моим исследованием, описанным выше, все члены популяции будут стареть и в конце концов вымрут. Вид вымрет", - писал Калхун.

Он верил, что эксперимент с мышами в полной мере воспроизводит те же угрозы, которые возникнут перед человеком в аналогичных условиях: когда все потребности удовлетворены, а угрозы - устранены.

"Если возможности для выполнения ролей не соответствуют спросу тех, кто способен выполнять роли и надеется это сделать, может последовать лишь насилие и нарушение социальной организации", - писал Калхун.

В свое время эксперимент "Вселенная 25" наделал немало шума в научном сообществе. В частности было много тех, кто критиковал эксперимент за то, как он был организован. Позже, в 2008 году историк медицины Эдмунд Рамсден писал, что крах мышиной утопии мог возникнуть "из-за чрезмерного социального взаимодействия". Он также указывал, что не все мыши в эксперименте сошли с ума. Те, кому удалось контролировать определенную территорию, "вели относительно нормальную жизнь".

Кроме этого, план эксперимента критиковали за то, что он создал не проблему перенаселения, а скорее сценарий, когда более агрессивные мыши смогли контролировать территорию и изолировать всех остальных. Как и в случае с производством пищи в реальном мире, возможно, проблема заключалась не в наличии ресурсов, а в том, как эти ресурсы контролируются.

Другие интересные новости о животных

Как писал УНИАН, каждый вид животных имеет свою особую манеру общения. Например, слоны приветствуют друг друга, хлопая ушами и издавая воркующие звуки, а кашалоты меняют свои щелкающие звуки в зависимости от контекста разговора. Но среди животных есть те, кто учатся разговаривать на чужом языке.

Также мы рассказывали, почему вы никогда не должны убивать комнатных пауков. Если по квартире не бегает голодный тарантул размером с воробья, паниковать нет смысла.

Вас также могут заинтересовать новости: